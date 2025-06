La Juve ci ripensa, Tudor a rischio: il sostituto accetterebbe subito

Tornano subito i primi dubbi in casa Juventus dove la società potrebbe seriamente tornare a valutare la posizione dell’allenatore Igor Tudor per la panchina.

Nonostante il rinnovo firmato in queste ultime settimane adesso il tecnico potrebbe essere messo sul banco di prova perché continuano a non convincere a tratti certe situazioni e gestioni con la Juventus che può fare fuori Tudor per un nuovo allenatore in vista delle prossime settimane e occhio a quello che può accadere da un momento all’altro.

Dopo il pesante ko per 5-2 contro il Manchester City al Mondiale per Club tornano i dubbi sulla posizione di Tudor che può essere a rischio alla Juve visto che la società ora vuole riscattare un anno deludente e non può più permettersi certe brutte figure a livello anche internazionale che rischiano di creare problemi seri per il futuro.

Occhio quindi a quelle che possono essere le scelte proprio della Juventus che mette in dubbio il futuro di Tudor che si giocherà tutto in vista dei prossimi risultati tra il Mondiale per Club e l’inizio della stagione con l’allenatore che può essere sostituito da un momento all’altro se non dovesse riuscire ad ingranare e trovare continuità di risultati per il club bianconero.

Juventus, Tudor rischia il posto: il sostituto è già pronto

Ci sono aggiornamenti che arrivano e che rischiano di creare problemi seri a Tudor che può finire in bilico per i prossimi mesi con la Juventus che avrebbe ampia scelta per la decisione di un nuovo allenatore, perché adesso il club bianconero si guarda attorno.

Ci sono degli aggiornamenti in merito alla scelta di Tudor che rischia il posto alla Juventus per i prossimi mesi, con l’allenatore che può seriamente rischiare il posto con i risultati che saranno decisivi. Perché in questo momento ci sono possibilità che si aprono per il futuro del club bianconero con diversi tecnici che possono valutare di approdare sulla panchina bianconera.

Perché in questo momento ci sono degli aggiornamenti riguardo quella che è la posizione di Tudor con la Juventus che non vuole ripetere l’anno accaduto in questa stagione disastrosa. Se i risultati non saranno dalla parte dell’allenatore arriverà un nuovo cambio con Luciano Spalletti libero che accetterebbe di tornare subito a lavoro e rimettersi in gioco.

Secondo Sportitalia la scelta di Luciano Spalletti per la panchina della Juventus sarebbe quella ideale per i bianconeri.