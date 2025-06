Scambio con Kean, l’Inter libera Esposito per la Fiorentina

Un possibile scambio tra attaccanti che può stravolgere i reparti offensivi di alcuni che e ora è pronta una reazione a catena che può coinvolgere anche Esposito e Kean di Inter e Fiorentina.

Possibile svolta in Italia dove più squadre stanno cercando di fare un mercato da protagonista in vista della prossima stagione e tra i nomi dei club protagonisti ci sono anche Inter e Fiorentina che vogliono cercare di migliorare la rosa in vista di quella che sarà una nuova annata di grande entusiasmo. I due club avranno nuovi allenatori come Chivu e Pioli alla guida e si sta facendo mercato grazie alle loro indicazioni.

Sono diverse le trattative che vengono portate avanti e tra i vari colpi che si possono andare a concludere c’è sicuramente quello dell’attaccante perché in Serie A è già partita la rivoluzione dei bomber che può comprendere più club, con anche Inter e Fiorentina che sono intenzionate a cambiare.

I protagonisti di questo possibile senario di mercato sono Esposito e Kean che possono rientrare in due affari che portano avanti in maniera parallela Inter e Fiorentina con i viola che vogliono cercare di non farsi trovare impreparati con il ritorno in panchina di Stefano Pioli che ha rinunciato ai tanti milioni dall’Arabia Saudita pur di tornare in Italia con i viola.

Calciomercato Inter: via Esposito per Kean alla Fiorentina

Saranno giorni di mercato caldi e decisivi per capire che tipo di scelte saranno fatte in casa Fiorentina e Inter che si tengono in stretto contatto per quelle che possono essere le mosse di mercato con i nomi degli attaccanti che diventano protagonisti, perché ora Esposito può prendere il posto di Kean.

19 gol solo in campionato per Kean che ha stregato tutti in Europa con una consacrazione importante avuta alla Fiorentina e ora tante squadre vogliono provare a prenderlo. Non sarà facile visto che nel suo contratto con i viola c’è una clausola da 52 milioni di euro per portarlo via.

Intanto, la Fiorentina si deve tutelare e pensa già al nuovo attaccante che può firmare al posto di Moise Kean e il nome porta a Sebastiano Esposito dell’Inter. Il giovane attaccante ha messo a segno 8 gol quest’anno in campionato ad Empoli, facendo una prima parte di stagione da urlo e poi un giorno di ritorno praticamente a secco di gol.

Secondo il Corriere dello Sport però ora su Kean si alza il pressing dell’Al-Qadsiah e del Manchester United pronti a prenderlo, per questo motivo che la Fiorentina ha deciso già come scambiarlo e in attacco al suo posto punterebbe su Sebastiano Esposito che l’Inter è pronta a vendere.