Tudor esonerato, c’è l’annuncio: ecco la data

Igor Tudor sulla graticola dopo il pesante 5-2 subito contro il Manchester City: il croato a rischio esonero, c’è l’annuncio

La Juventus, benché fosse già qualificata per gli ottavi di finale, non ha fatto per niente una bella figura perdendo con l’umiliante risultato di 5-2 contro il Manchester City nella terza ed ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.

Una sconfitta che è costata carissimo ai bianconeri che hanno perso il primo posto in favore degli inglesi e che li ha spediti dritti tra le braccia del Real Madrid che sarà il primo avversario nella fase ad eliminazione diretta. Vincendo o quantomeno pareggiando, la Juventus avrebbe evitato lo scontro con i Blancos ed agli ottavi si sarebbe scontrata con l’Al Hilal di Simone Inzaghi, decisamente più abbordabile rispetto alla squadra di Xabi Alonso.

Invece, la Vecchia Signora si è complicata il proprio cammino con le sue stesse mani e tante critiche si è beccato dopo la partita Igor Tudor, a cui è stato imputato il troppo turnover fatto in una sfida che valeva il primo posto del girone. Il tecnico croato ha difeso le proprie scelte, sottolineando la forza del Manchester City e riconoscendo come ad oggi i giocatori dei Citizens siano più forti dei suoi, ma ciò non è bastato a calmare le acque.

Via social è esplosa la rabbia dei tifosi bianconeri che temono questo sia solo il preludio non solo all’eliminazione dal Mondiale, ma anche ad un’altra stagione agonica come la passata. Il tifo bianconero non è intenzionato a vivere un’altra annata terribile ed in queste ore si sta parlando anche di un possibile esonero di Tudor con tanto di data in cui arriverà tale annuncio.

Juventus, i tifosi scaricano Tudor: spunta la data dell’esonero

L’umiliazione subita per mano del Manchester City non è andata giù proprio per niente ai tifosi della Juventus che via social si sono sfogati. Principale bersaglio delle critiche è stato Igor Tudor che molti tifosi non ritengono adatto per guidare i bianconeri in un anno delicato come questo, temendo che possa ripetersi quanto accaduto nella passata stagione con Thiago Motta.

Qualcuno ha anche iniziato a parlare di esonero di Tudor, rimasto insoddisfatto per le parole rilasciate dall’allenatore croato nel post partita dove ha riconosciuto la superiorità del City e non solo, mentre altri hanno fatto sapere come si prospetta un altro anno fallimentare. La fiducia dei tifosi bianconeri in Tudor è già ai minimi termini quando la stagione non è appena iniziata ed il malumore potrebbe crescere ancora di più in caso di batosta contro il Real Madrid.

Intervista di tudor post partita assurdo. Da esonero. — Francesco De Lauretis (@FrancescoDeLa80) June 27, 2025

Ricordo che tudor ha dichiarato che bastano 3 innesti per tornare a vincere, prepariamoci all’ennesima stagione fallimentare, con esonero allenatore a gennaio e cambio dirigenza a giugno — Leonardo Gatti (@nomorevar71) June 27, 2025

Ad oggi la Juventus non ha alcuna intenzione di esonerare Tudor facendosi influenzare dall’opinione dei tifosi, ma alcuni sono convinti che il tecnico croato non terminerà la stagione sulla panchina bianconera, tanto che si è ipotizzato un esonero a febbraio. Su Tudor c’è dunque tanto scetticismo ed il tecnico croato dovrà assolutamente evitare una nuova umiliazione contro i Blancos se non vorrà mettersi contro ancora più tifosi.