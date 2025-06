Vlahovic rovina la Juve: niente Milan, la nuova destinazione

Dusan Vlahovic ha intenzione potrebbe far pagare la Juventus a caro prezzo la sua situazione attuale, dopo la rottura dello scorso inverno.

Non avrebbe digerito l’arrivo di Kolo Muani, attaccante francese che molto probabilmente resterà anche nel prossimo campionato e al quale la Juventus ha scelto di affiancare un attaccante come Jonathan David. Ma Vlahovic avrebbe già preso una decisione, che complica ogni cosa alla Juve.

I bianconeri in questo momento avrebbero preso la decisione di venderlo al Milan, ma non è in rossonero che vuole giocare Dusan Vlahovic, avendo già preso una decisione che non va a toccargli quello che è l’attuale ingaggio, enorme e sul quale la Juve ha intenzione di tagliare i costi. Proprio al fine di rinunciare alle cifre che spende il club bianconero per il suo ingaggio da circa 12 milioni di euro complessivi, la Juventus avrebbe accettato l’idea di venderlo a 20-30 milioni. Ma non sono, queste, le stesse intenzioni del serbo.

Calciomercato Juve: Vlahovic rovina i bianconeri, il motivo

Si è aperta battaglia, svelata da Il Corriere della Sera che ha fatto conoscere le ultime notizie di calciomercato che stanno riguardando Dusan Vlahovic.

Attraverso il lavoro del suo agente, Darko Ristic, il calciatore ex Fiorentina avrebbe già fatto conoscere alla Juventus le proprie intenzioni. Nonostante il legame ormai interrotto tra lui e l’ambiente bianconero, così come quello in società, le volontà sarebbero legate ad una permanenza.

Poco importa poi se giocando o meno, questo starà alla Juve deciderlo. Ma Vlahovic non rinuncia alla sua situazione contrattuale, tanto da aver ribadito con un posto di Instagram il numero che porta alle spalle. Il numero nove, quello che sembrava destinato a Gyokeres, ad Osimhen oppure a Jonathan David. Calciatori che, con la presenza ingombrante di Vlahovic che percepisce uno stipendio così importante, non potranno arrivare, complicando e di non poco i piani della Juventus.

La soluzione per Vlahovic “alla Osimhen”: è rottura con la Juventus

Sarebbe rottura totale tra la Juventus e Dusan Vlahovic e seguendo quanto fatto con Osimhen al Galatasaray, i bianconeri potrebbero trovare questa soluzione.

Convincere Vlahovic al rinnovo, spedendolo in prestito dove più gradirebbe, così da non perderlo a zero e permettendo ad un club come il Fenerbahce di pagargli lo stipendio annuale. Altrimenti, per Vlahovic e la Juventus scatterebbe la possibilità di metterlo fuori rosa, in attesa di finire in scadenza a zero che è la soluzione che, al momento, vorrebbe prendere a quanto pare il bomber serbo.