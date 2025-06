Yamal fa sognare i tifosi: l’indizio social con Maradona

Yamal scatena il panico sui social con un messaggio clamoroso che potrebbe portare ad una scelta importante per il campione che tira in ballo Diego Armando Maradona.

E’ considerato uno dei migliori talenti già della storia del calcio nonostante i soli 17 anni e oggi Lamine Yamal è pronto a diventare parte della storia del calcio provando a diventare ogni giorno sempre più decisivo per il bene del Barcellona e occhio anche a che non possano arrivare accordi per un addio in futuro e con tante squadre che farebbero follie pur di prenderlo.

Il talento del Barcellona a soli 17 anni ha già dimostrato di essere capace di poter fare la differenza ed essere considerato uno dei migliori giocatori in circolazione. Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro in vista del futuro.

L’indizio socila che può aver lanciato Yamal può davvero diventare decisivo per il proseguo della sua carriera perché il campione tra i tanti giocatori su cui poteva scegliere ha deciso di ricordare proprio Diego Armando Maradona, uno dei calciatori che è stato il faro di questo sport e di squadre come il Napoli dove ha vinto da leader e protagonista in una piazza che prima non aveva mai vinto.

Indizio social di Yamal con Maradona: la svolta

Arrivato proprio dal Barcellona alla fine Maradona scelse Napoli per confermarsi il Re di questo sport e riuscire a fare cose mai viste prima. Adesso Yamal ha voluto ricordarlo e il messaggio social è più che decisivo in vista del futuro.

La leggendaria maglia numero 10 del Barcellona che è stata indossata da Leo Messi, Maradona e Ronaldinho adesso può arrivare a Yamal. Con la partenza di Ansu Fati per il Monaco, la stella di soli 17 anni del Barcellona che indossava fino ad oggi la maglia numero 19 può ora cambiare e puntare sul numero iconico.

Lamine Yamal è pronto a diventare il nuovo numero 10 del Barcellona e un chiaro indizio arriva dai social dove il giovane talento ha postato l’immagine di Maradona in completino del Barcellona e con indosso proprio la maglia numero 10.