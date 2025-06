Incidente per la Juventus: ha sbattuto contro un muro

La Juventus nei guai, scatta l’allarme per i bianconeri: dichiarazioni preoccupanti sul futuro del club

Si è fatto decisamente più in salita, il percorso al Mondiale per Club per la Juventus, dopo la sconfitta contro il Manchester City. Un ko pesante, che ha condannato i bianconeri al secondo posto nel girone e a un incrocio molto difficile con il Real Madrid negli ottavi di finale. Ma quanto emerso dalla sfida contro la squadra di Guardiola solleva anche considerazioni che vanno più in prospettiva.

La possibilità di perdere contro una squadra forte come il Manchester City era da mettere in conto, ma probabilmente in pochi immaginavano una sconfitta dalle proporzioni viste ad Orlando. Il 5-2 va forse persino al di là del punteggio, il dominio dei britannici e la differenza di valori in campo si sono visti chiaramente. Juventus dominata in lungo e in largo e che a questo punto deve interrogarsi su quanto dovrà accadere a breve.

Per puntare in alto, servirà investire molto sul mercato, per aumentare la qualità della rosa, che al momento non appare sufficiente per lottare contro le migliori, tutt’altro. Le risposte che arriveranno dalla campagna trasferimenti saranno fondamentali per capire a che cosa potrà aspirare la compagine bianconera. Ma c’è anche un altro interrogativo da sciogliere secondo qualcuno.

Juventus, Criscitiello a gamba tesa su Tudor: “Un errore confermarlo con Spalletti libero”

Gli effetti del ko con il Manchester City si avvertono anche nei commenti della critica. Particolarmente duri quelli del giornalista Michele Criscitiello di ‘Sportitalia’ nei confronti di Igor Tudor e della scelta della dirigenza di confermarlo.

In diretta tv, attacco frontale alla Juventus, per una scelta che potrebbe essere pagata cara: “Il problema non è la partita con il Manchester City. A prescindere da come sia andata, la Juve fa un grosso errore a fare a Tudor un contratto fino al 2027. Ci sarebbe in circolazione un allenatore perfetto per la Juventus ed è Spalletti. Oggi la Juventus sta violentando il proprio futuro, non si può andare a sbattere contro un muro in questo modo. Tudor era perfetto per tamponare l’emergenza, ma confermarlo adesso è sbagliato. Non ha mai fatto miracoli e soprattutto non allenava la Juventus, in precedenza”. Insomma, sul croato si addensano già nubi cariche di polemiche.