Juve condannata: è fuori dal Mondiale per Club

La Juventus è già fuori dal Mondiale per Club: spunta fuori il dato che condanna i bianconeri a poche ore dalla sfida contro il Real Madrid

La pesante sconfitta per 5-2 subita contro il Manchester City ha riportato la Juventus ed i suoi tifosi con i piedi per terra dopo le prime due partite del Mondiale per Club dove erano arrivate goleade contro Al Ain e Wydad Casablanca.

I Citizens di Pep Guardiola hanno risvegliato bruscamente la Vecchia Signora che, oltre ad aver subito una terribile umiliazione, dovrà ora vedersela contro il Real Madrid negli ottavi di finale della competizione. Se contro il club emiratino o contro quello marocchino non si erano visti, contro il Manchester City sono venuti fuori ancora una volta tutti i limiti della formazione bianconera già visti nell’arco della seconda parte della passata stagione e ciò non può non preoccupare i tifosi.

Dopo anni difficili, il tifo bianconero vuole tornare a sognare e a competere per obiettivi importanti, ma la batosta subita per mano del City ha riacceso i malumori della piazza, soprattutto verso Igor Tudor. Il tecnico croato è stato criticato aspramente per le scelte fatte e per il modo in cui ha preparato una partita così importante, tanto che via social qualcuno ha già gridato all’esonero dell’allenatore fresco di rinnovo fino al 2027.

Per respingere tutte le critiche al mittente, adesso Tudor dovrà evitare una nuova disfatta contro il Real Madrid, cosa per niente semplice visto la stato di forma dei Blancos, già trasformati da Xabi Alonso. Le speranze di passare il turno sono invero già poche per i bianconeri e a condannarli è stato un dato calcolato da “Opta” riguardante le probabilità di superare il turno che sono bassissime, ovvero circa il 37%

Mondiale per Club, Juventus spacciata: ha solo il 37% di possibilità di andare ai quarti

Fin da quando ha perso contro il Manchester City, si sapeva che la Juventus avrebbe affrontato il Real Madrid agli ottavi di finale del Mondiale per Club e che non sarebbe stata di certo favorita, ma “Opta” ha condannato attraverso i suoi dati i bianconeri. Per “Opta”, infatti, il destino della Juventus è segnato avendo solo il 37% di possibilità di poter superare i Blancos martedì sera.

Una percentuale bassissima, ma che inquadra perfettamente il dislivello che c’è in questo momento tra la Juventus ed il Real Madrid. Ancora più bassa, invece, è la percentuale relativa alla vittoria del Mondiale per Club dei bianconeri che è appena del 2,5%, ovvero la più bassa tra le squadre europee ancora in corsa per il titolo.

Anche da parte della stessa Juventus c’è la coscienza di essere inferiore rispetto agli altri top club europei, ma i bianconeri ed Igor Tudor stanno lavorando intensamente in questi giorni per smentire questi freddi dati. Il Real Madrid sarà un altro banco di prova importante per la Juventus che vuole togliersi riscattarsi dopo la disfatta contro il Manchester City e dimostrare di non essere la squadra vulnerabile e limitata vista giovedì sera.