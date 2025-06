Pio Esposito via dall’Inter: affare in prestito in Serie A

Il giovane bomber di proprietà dell’Inter pronto ad una nuova avventura in Serie A: Esposito lascerà i nerazzurri in prestito

Tra campo e calciomercato prosegue il momento positivo dell’Inter che, oltre ad avvicinarsi sempre più alla fase finale del Mondiale per Club, è attenta su come e dove migliorare il gruppo oggi nelle mani di Cristian Chivu. In tal senso le novità attese riguarderanno non solo i nuovi acquisti ma anche le cessioni, chi proverà a cercare fortuna lontano dalla Milano nerazzurra.

Proprio nel Mondiale per Club, nella recente vittoria contro il River Plate, il mondo Inter ha avuto modo di conoscere da vicino uno dei gioielli di maggiore valore sotto contratto con la società nerazzurra e reduce da una stagione straordinaria in Serie B in prestito con la maglia dello Spezia. Francesco Pio Esposito è andato a segno con un grande gol, al minuto 70′, risultando decisivo con una rete pesantissima ai fini del risultato finale e del percorso della squadra di Chivu nella prestigiosa competizione.

In molti attendevano questo momento, conoscere il giovane attaccante che Chivu ha voluto portare con sé in queste settimane per testarlo e capire semmai fosse già pronto per una stagione da protagonista con l’Inter. Il primo squillo fa ben presagire, d’altronde nell’ultima annata in cadetteria il talento di Castellammare di Stabia ha segnato con regolarità: 19 gol in 39 pfresenze tra campionato e playoff, con anche 3 assist vincenti all’attivo.

Numeri che confermano come il classe 2005 sia effettivamente il futuro dell’Inter e magari dell’attacco della Nazionale azzurra. Ma per il presente pare proprio che da Viale della Liberazione i piani siano differenti: pare infatti che il 20enne campano sia destinato a salutare, di nuovo, l’Inter. Una nuova sfida, stavolta in Serie A, in una delle rivali dei nerazzurri nell’ormai prossima annata calcistica.

Big in Serie A: Pio Esposito saluta l’Inter

In casa nerazzurra le valutazioni sull’attacco, tra presente e futuro, sono in corso. Perché se è vero che hanno già detto addio Arnautovic e Correa (a scadenza) è altrettanto vero che Marotta sta sondando il terreno per le nuove entrate.

E così secondo quanto riportato da ‘Diregiovani.it’ se l’attacco nerazzurro dovesse risultare già completo tra qualche settimana, la dirigenza dell’Inter potrebbe pensare alla partenza del giovane attaccante campano per dargli modo di giocare con continuità. Ma dove? La Fiorentina sembrerebbe particolarmente interessata al ragazzo, a maggior ragione nell’ottica di sostituire il quasi sicuro partente Kean.

Se la punta di Vercelli dovesse dire addio allora, per l’ormai prossimo allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, Francesco Pio Esposito sarebbe l’ideale. L’Inter potrebbe aprire all’addio ma solo in prestito secco. Perché sia Chivu che i vertici nerazzurri credono tanto nel ragazzo che rappresenta il futuro dell’attacco nerazzurro.