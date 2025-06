Serie A, accordo trovato per l’attaccante: scambio decisivo

L’attaccante si appresta a lasciare la Serie A in questo calciomercato dopo tanti anni di onorato servizio.

Il discorso è semplice: il calciatore non rientra più nei piani dell’allenatore, che per quanto possa aver fatto affidamento su di lui nella passata stagione, ha deciso di puntare su altro in vista della prossima. Decisione, questa, che va incassata ed accettata, con l’attaccante che comunque avrebbe la possibilità di mettersi in mostra in un’altra grande piazza europea.

I discorsi tra le parti starebbero viaggiando spediti, con le due società che potrebbero addirittura valutare la possibilità di chiudere uno scambio per facilitarsi la vita.

L’attaccante lascia la Serie A: accordo raggiunto

Il calciomercato è così, c’è chi viene e chi va, e l’attaccante è sicuramente uno di quelli che già nei prossimi giorni potrebbe chiudere la valigia per andare via dalla Serie A. I discorsi tra le società starebbero viaggiando spediti, ma ovviamente è ancora presto per parlare di affare fatto, anche perché la concorrenza sarebbe agguerrita.

L’idea del calciatore sarebbe quella di proseguire in Italia, dove le soluzioni di certo non mancherebbero, ma nessuna di quelle che si sarebbero palesate lo avrebbero convinto al punto da accettarle. Per questo motivo l’attaccante avrebbe preso in considerazione la possibilità di andare all’estero, soprattutto dopo che alla sua porta ha bussato una delle squadre più importanti di tutta la Spagna. Neanche il tempo di parlare con allenatore e dirigenza che il calciatore subito si è convinto della destinazione, con la palla che adesso passa “fra i piedi” dei due club che hanno il compito di trovare un accordo per il suo trasferimento.

Nonostante l’interesse di alcune squadre di Serie A, Pisa su tutte, il Cholito Simeone potrebbe trasferirsi in Spagna nel corso di questo calciomercato, dove ad aspettare ci sarebbe il Siviglia, già in contatto con il Napoli in queste settimane ma per un’altra operazione. A riportarlo questa mattina i colleghi del Corriere dello Sport.

Stretta finale per l’attaccante: scambio decisivo

Il Siviglia pensa al Cholito Simeone per l’attacco, interesse che mette il Napoli nelle condizioni di poter valutare la possibilità di chiudere addirittura uno scambio. È noto oramai da tempo il fatto che il club campione d’Italia sia sulle tracce di Juanlu Sanchez, terzino destro 21enne della società andalusa.

E se Napoli e Siviglia mettessero sul piatto il cartellino dell’uno e dell’altro giocatore per trovare un accordo? Possibile, ma la società partenopea avrebbe da che riconoscere a quella spagnola quanto meno un conguaglio economico di qualche milione di euro, dato che le valutazioni di Simone e Juanlu Sanchez non sono di certo le stesse. Questa rappresenta dunque essere una strada che le due società potrebbero pensare di percorrere, anche se al momento è una pura ipotesi di mercato. Staremo a vedere.