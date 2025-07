Altro che Gyokeres: il colpo dal Porto per 60 milioni in Serie A

Il calciomercato in Serie A porta alla scelta di un nuovo attaccante che non sarà nel nome di Viktor Gyokeres.

Il bomber svedese, ancora in rotta con lo Sporting Lisbona e alla ricerca di una nuova sistemazione non è l’unico calciatore in uscita dal campionato portoghese. Ma se per lo svedese c’è la possibilità di giocare in Premier League, allontanandosi definitivamente dalle ipotesi Juventus e Napoli, per quanto riguarda il giovane fuoriclasse spagnolo che a differenza di Gyokeres ha il doppio degli anni di carriera da qui in avanti, la possibilità si concretizzerebbe in Serie A.

Si tratta di uno dei migliori giovani talenti del panorama calcistico mondiale. In Spagna non ci hanno visto giusto su di lui tant’è che l’Atletico Madrid lo ha lasciato andare a titolo definitivo al Porto per circa 20 milioni praticamente un anno fa. E adesso, valendo economicamente almeno il triplo, è sulla bocca di tutti i top club mondiali e tra questi c’è anche uno italiano in Serie A.

Calciomercato Serie A: Samu Aghehowa, meglio anche di Gyokeres

È una macchina da gol Samu Aghehowa, centravanti che a soli 21 anni e indossando la fascia di capitano della Nazionale Under 21 proprio della Roja ha già messo in chiaro a tutti di volersi prendere l’Europa. Non giocando ancora col Porto in futuro, con i club di Premier League che stanno cercando di accaparrarselo.

Il Porto, forte del valore messo in campo dal giocatore e i gol trovati in Liga NOS oltre ai 2 gol in 3 partite al Mondiale per Club, ha intenzione di sparare altissimo sul prezzo. Nell’ultimo campionato in Portogallo e con la voglia di giocare in Champions League in un top club nella prossima stagione, Samu Aghehowa ha trovato la bellezza di 19 gol in 30 partite. Numeri da top player, che stanno portando le big a puntare su di lui.

Alla ricerca di un bomber puro, in Serie A, ci sono due squadre. Una è la Juventus, che sta valutando come liberarsi di Vlahovic per prendere un attaccante. E sfumato Gyokeres la scelta potrebbe cadere su Aghehowa. Discorso analogo per il Napoli che, in un 3-5-2 potrebbe vedere in Samu Aghehowa il tandem perfetto da formare con Romelu Lukaku.

Le cifre al rialzo e la possibilità di vedere Aghehowa in Serie A

Sono al rialzo le cifre sulla valutazione economica che fa il Porto per Samu Aghehowa, fuoriclasse spagnolo che assieme a Yamal rappresenta il futuro del calcio mondiale.

Il Newcastle e l’Aston Villa, in questo momento, sembrano potersi spingere fino ai 60 milioni di euro, come fanno sapere da Fichajes.net. Lo spagnolo, che vuole lasciare il Porto ambendo ad un club che giocherà la Champions League, potrebbe gradire la destinazione Juventus o Napoli. Il difficile arriva dal momento in cui il Porto alza ancora di più le cifre rispetto ai 60 milioni. Consapevole del suo talento, il club dei Dragoes potrebbe spingersi fino ai 100 milioni per Aghehowa.