Dal Real Madrid all’Inter, trasferimento da sogno

Svolta clamorosa sul mercato dell’Inter, in arrivo un top player dal Real Madrid: i tifosi possono sognare, può cambiare gli equilibri della stagione

Il mercato dell’Inter, in questa estate breve che comincerà al termine del Mondiale per Club, sarà diverso da quello degli ultimi anni. In linea teorica, non dovrebbe essere una stagione di affari a parametro zero, per i nerazzurri. Stando a quanto dichiarato da Marotta nelle scorse settimane, saranno prevalentemente giovani di talento i colpi messi a segno dalla squadra vice campione d’Europa.

Colpi come Bonny, dal potenziale ancora tutto da scoprire, ma anche colpi di maggior esperienza a livello internazionale, come un fuoriclasse del Real Madrid messo all’improvviso nel mirino dalla dirigenza nerazzurra, soprattutto in un caso.

Non sarebbero in programma acquisti di grande esperienza, giocatori con una carta d’identità già avanzata, magari da poter prelevare a parametro zero, come è stato negli ultimi anni con tanti campioni, da Thuram a Pavard. Questo però non vuol dire che l’Inter abbia rinunciato alla propria vocazione internazionale, o a investire comunque su top player.

Lo dimostra l’interessamento degli ultimi giorni per uno dei tanti fuoriclasse a disposizione di Xabi Alonso al Real Madrid, un giocatore dal talento straordinario che nella squadra spagnola potrebbe continuare a trovare poco spazio, a causa di una concorrenza più che agguerrita, e che quindi potrebbe accettare con grande entusiasmo il possibile trasferimento in una big europea come la squadra nerazzurra.

Dal Real all’Inter, Marotta tenta il colpo a sorpresa: i tifosi restano senza parole

Tutto dipenderà da quelli che saranno i nuovi equilibri a centrocampo, per l’Inter di Chivu. In altre parole, l’ago della bilancia potrebbe essere la decisione di Calhanoglu. Se il regista turco dovesse infatti continuare a spingere per l’addio, dovesse decidere seriamente di lasciare l’Inter per vivere una nuova avventura al Galatasaray, l’Inter non potrà farsi trovare impreparata.

E se l’obiettivo numero uno per sostituirlo sembra essere un ragazzo scuola Real come Nico Paz, attualmente cardine del Como di Cesc Fabregas, la soluzione a sorpresa potrebbe portare direttamente alla Caja Blanca.

Stando a quanto riferito da Sport Mediaset, uno dei veri grandi obiettivi nerazzurri, su cui si starebbe lavorando a fari spenti, sarebbe infatti addirittura quell’Arda Güler che al Real ha potuto dimostrare solo a sprazzi tutto il suo enorme potenziale e che, dopo un paio di stagioni senza la maglia da titolare assicurata, potrebbe decidere di accettare una soluzione altrove per continuare il suo percorso di crescita.

Resterebbe da capire, in questo caso, come si potrà impostare un affare del genere. Pensare che il Real si lasci sfuggire, infatti, un giocatore come il turco senza garantirsi una possibile recompra appare molto difficile. Più semplice ipotizzare un prestito oneroso, magari senza diritto di riscatto. Una soluzione che, tutto sommato, potrebbe risultare molto gradita anche all’Inter, che potrebbe in questo modo rinviare di un anno l’acquisto di quel Paz che resta il principale obiettivo, soprattutto per il costo più abbordabile.