Guerra aperta tra Juve e Inter: la bordata è tremenda

Nuovo capitolo nell’eterno scontro tra Juventus e Inter: la mazzata fa davvero male, parole molto pesanti.

La rivalità tra Juventus e Inter è sempre molto accesa, sia in campo che fuori. Sono tanti gli episodi che nel corso della storia hanno portato a questa acredine così forte tra bianconeri e nerazzurri: non a caso qualsiasi sconfitta di una delle due squadre fa esultare i tifosi dell’altra quasi come una vittoria della propria.

Moltissimi tifosi interisti hanno gioito per le sconfitte della Juventus nelle finali di Champions League del 2015 e del 2017. Lo stesso ha fatto buona parte del popolo bianconero sia due anni fa, quando l’Inter venne battuta in finale dal Manchester City, che di recente, dopo la batosta subita dai nerazzurri a Monaco per mano del PSG.

Dopo la ‘manita’ rifilata dai parigini il web si è scatenato: ancora oggi circolano tantissimi ‘meme’ che prendono in giro l’Inter per il clamoroso 0-5 del 31 maggio scorso, la sconfitta più ampia mai subita da una squadra in finale di Champions. Molti di questi post di scherno provengono proprio da tifosi della Juventus: nei giorni scorsi, però, i fan della Beneamata hanno trovato il modo di rifarsi.

Guerra tra Juve e Inter: lo scontro è totale

La Juventus ha infatti perso 5-2 la terza gara del girone del Mondiale per Club contro il Manchester City. La superiorità degli uomini di Guardiola è apparsa fin troppo netta e questo ha spinto i tifosi interisti a prendersi la rivincita sui rivali di sempre: sui social sono infatti comparsi molti riferimenti alle ‘cinque pere’ prese ora anche dalla Juventus.

Tuttavia più di qualcuno sta facendo notare che non è il caso di paragonare i due risultati. In primis perché la Juve due gol è comunque riuscita a farli, perdendo quindi con uno scarto di tre reti. Massimo Pavan, giornalista di fede bianconera, ha poi rincarato la dose prendendosela con gli ‘YouTuber’ interisti che accostano il risultato di Monaco con quello di Orlando. Pavan sottolinea che Inter-PSG era una finale di Champions League e che i nerazzurri si presentavano al completo.

Quella tra Juventus e Manchester City, invece, era una partita che decideva solo il primo posto nel girone al Mondiale per Club: in più i bianconeri sono scesi in campo contro i Citizens senza diversi giocatori titolari a causa del turn-over deciso da Tudor, senza dimenticare i lungodegenti Bremer e Cabal. “Se all’Inter contro il Psg mancavano Acerbi e Bastoni ne prendeva otto di gol, che tra l’altro poteva anche prenderli con loro“, ha aggiunto Pavan, rinfocolando – se mai ce ne fosse stato bisogno – lo scontro eterno tra Juve e Inter.