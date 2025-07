La Juve si avvicina alla clausola: super colpo in Serie A

La Juventus si prepara a mettere a segno un super colpo. Nel mirino un top player della Serie A: la clausola agevola i bianconeri.

Le 5 reti subite dal Manchester City giovedì scorso hanno cambiato le strategie di mercato della Juventus. Fino a qualche giorno fa, infatti, la dirigenza si stava concentrando quasi esclusivamente sulle operazioni tese a rafforzare il pacchetto offensivo e a regalare ad Igor Tudor nuovi attaccanti. Ora invece, alla luce delle numerose problematiche vissute contro i Citizens di Pep Guardiola, il Dg Damien Comolli appare orientato a portare a Torino anche un centrale di comprovata qualità così da irrobustire il muro davanti a Michele Di Gregorio.

Il reparto, dal punto di vista numerico, attualmente risulta al completo ma alcuni elementi del gruppo sono destinati all’addio oppure risultano poco graditi al tecnico croato. E’ il caso, ad esempio, di Lloyd Kelly sbarcato a Torino ad inizio anno. Il 26enne inglese ex Newcastle ha deluso le aspettative, andando incontro a prestazioni incolori che lo hanno fatto finire subito nell’elenco dei cedibili. La stessa sorte attende Daniele Rugani, rientrato dal prestito all’Ajax e mai impiegato finora nel Mondiale per Club.

Segnato anche il destino di Tiago Djalò, lasciato a Torino in attesa di trovare un nuovo acquirente. Da qui la necessità, alla luce pure dei prolungati tempi di recupero di Gleison Bremer, di intervenire allo scopo di prendere un nuovo difensore di comprovato valore e livello. Nel mirino della Vecchia Signora, in tal senso, è finito un giocatore militante in Serie A in procinto di vivere un’estate da protagonista. Parliamo di Jhon Lucumi, di proprietà del Bologna.

Mercato Juventus, super colpo in Serie A: sorride Tudor

Il 27enne colombiano, colonna portante della formazione di Vincenzo Italiano, ritiene conclusa la propria esperienza in maglia rossoblù e, in occasione di un recente confronto, ha comunicato al management felsineo la decisione di voler cambiare aria. Il contratto del classe 1998 contiene una clausola da 28 milioni tuttavia gli emiliani appaiono orientati ad accettare un’offerta leggermente più bassa (25). Cifre, queste, alla portata dei bianconeri che, stando a quanto riportato dal quotidiano ‘Il Resto del Carlino’, a breve si faranno avanti con lo scopo di muovere passi concreti verso il traguardo.

Comolli sembra avere strada libera. Il Napoli, infatti, ha messo nel mirino l’altro componente del muro bolognese, ovvero Sam Beukema, mentre l’Inter si è defilata progettando il colpo Giovanni Leoni dal Parma. Tudor può sorridere.