L’idolo del Napoli torna in serie A: tifosi traditi!

Clamoroso colpo di scena che vede protagonisti loro malgrado anche i tifosi del Napoli. La notizia lascia tutti davvero di stucco.

Il calciomercato del Napoli è appena cominciato e gli azzurri sono tra le squadre più attive in questa sessione. Il club ha già annunciato gli arrivi di Marianucci in difesa e soprattutto Kevin De Bruyne a centrocampo, ma c’è la consapevolezza che il mercato del club azzurro è solo agli inizi e che il Napoli è pronto a scatenarsi.

Il Napoli è molto attivo, lavora in vari reparti ed in particolare in attacco dove arriveranno probabilmente due esterni offensivi ed una prima punta, tutti ovviamente con l’appoggio senza dubbi del tecnico Antonio Conte. Per le fasce i papabili son Noa Lang e soprattutto Dan Ndoye e il giocatore del Bologna sembra essere perfetto per il gioco del club azzurro. Diversa invece la situazione per il centravanti.

Il primo nome è quello di Lorenzo Lucca, o almeno è quello più vicino mentre resta netto il sogno di Antonio Conte, l’attaccante del Liverpool Darwin Nunez. Il giocatore piace e molto ma parliamo di cifre piuttosto alte. Il Napoli avanza senza sosta e il prossimo anno potrebbe affrontare una sua vecchia storica conoscenza, l’ex capitano azzurro Lorenzo Insigne. L’attaccante campano ha concluso in queste ore l’esperienza in Mls con i Toronto ed ora starebbe valutando il ritorno in serie A.

Ultim’ora Insigne, occhio al ribaltone con il ritorno in serie A dell’ex Napoli

Secondo alcune indiscrezioni il Como sarebbe davvero in pole position per arrivare all’ex stella del Napoli Lorenzo Insigne. Il giocatore ha 34 anni ma non ha alcuna intenzione di ritirarsi ed è stuzzicato dall’ipotesi Como dove troverebbe un tecnico bravo e offensivo come Cesc Fabregas. Il club lariano valuta Lorenzo come un giocatore capace di fare da ‘chioccia’ ai tanti giovani presenti all’interno della rosa.

Cosi come il Como anche la Fiorentina studia una soluzione simile ed il fatto che il giocatore sia svincolato aiuta e non poco e cattura l’interesse di diversi club italiani. Un altro club dove avrebbe un ruolo primario è invece il Torino che cerca esterni per il 4-3-3 del nuovo allenatore Marco Baroni.

Il mercato è appena iniziato, il Napoli è scatenato ed intanto la società azzurra il prossimo anno potrebbe ritrovare in serie A una vecchia conoscenza, stavolta invece come avversario.