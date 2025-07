Milan: colpo dai nerazzurri, lo vuole Tare

E’ iniziato il calciomercato del Milan. I rossoneri sono pronti a mettere il piede sull’acceleratore per ufficializzare i primi colpi. Intanto, Tare lavora per strappare un giocatore ai nerazzurri: ecco tutti i dettagli.

Ormai certi gli arrivi di Luka Modric e Samuele Ricci, che andranno a rimpolpare il centrocampo rossonero della prossima stagione, la società, orfana di Reijnders, che si è trasferito al Manchester City, è a lavoro per un terzo colpo che può essere Ardon Jashari. Ma la vera novità può arrivare proprio nelle prossime settimane.

Tare sta seguendo da vicino un nerazzurro che è pronto a salutare il suo attuale club per trasferirsi al Milan. Un affare importante che ha trovato il consenso di Massimiliano Allegri.

I soldi non mancano al Milan che ha lavorato molto bene in uscita. Dopo Reijnders manca solo l’ufficialità dell’addio di Theo Hernandez, che ha un accordo con l’Al Hilal e che porterà in dote quasi 30 milioni di euro. Inoltre, è ancora aperta la trattativa con il Como per la cessione di Thiaw e Morata per un totale di 45 milioni di euro.

Riguardo i nuovi acquisti, invece, il Milan è sempre a caccia di un difensore, un centrocampista e un nuovo attaccante. Resta vivo il sogno Vlahovic ma per prenderlo servirà ancora un po’ di tempo. Intanto, spunta un nome nuovo per i rossoneri che hanno messo gli occhi sui nerazzurri, pronti a cedere il giocatore in questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan: sorpresa Tare, lo sta prendendo

Riguardo il reparto difensivo, in lista c’è sempre Giovanni Leoni del Parma che ha una folta concorrenza in Serie A.

Juventus ed Inter, infatti, sono le altre pretendenti per il classe 2006 che ha una valutazione che supera i 25 milioni di euro.

La sensazione, però, è che la società voglia puntare anche sull’esperienza nel pacchetto arretrato. Ecco perchè, secondo quanto raccontato da Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube, la dirigenza valuta con estrema attenzione l’arrivo del difensore centrale dell’Atalanta che è in uscita dalla Dea dopo l’addio di Gasperini.

Protagonista in questi anni a Bergamo, il difensore ha 32 anni e può ancora fare la differenza nel campionato italiano. Si tratta di un profilo esperto che Tare conosce bene, visto che i due sono connazionali.

Djimsiti Milan: nuovi aggiornamenti

“Un nome che piace al Milan è Djimsiti dell’Atalanta, capitano dell’Albania, profilo d’esperienza che Tare segue con particolare attenzione”, così Carlo Pellegatti riguardo le mosse di mercato dei rossoneri. Il giornalista sull’altro obiettivo Leoni ha aggiunto: “Non penso che Allegri voglia affidare subito le chiavi della difesa ad un giovane del 2006”.

Dunque, può essere Djimsiti dell’Atalanta il prossimo rinforzo del Milan che può chiudere l’operazione una volta conclusa la trattativa per la cessione al Como di Thiaw.