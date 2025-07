Offerta rifiutata e Juventus nei guai: se ne riparlerà tra qualche settimana

Il giocatore ha rifiutato l’offerta facendo saltare i piani della Juventus: l’affare per il momento è bloccato, se ne riparlerà a breve.

Il calciomercato della Juventus non ha finora prodotto grandi scossoni, né in entrata né in uscita. Gli unici movimenti sono quelli relativi ai prestiti terminati: Rugani e Kostic sono rientrati alla base dopo le esperienze con Ajax e Fenerbahce, mentre Renato Veiga è tornato al Chelsea dopo la seconda parte della scorsa stagione in bianconero.

I tifosi si aspettano arrivi importanti ma Comolli e Chiellini hanno bisogno di cedere alcuni elementi che non rientrano più nei piani prima di lanciarsi sugli obiettivi di mercato. Nei giorni scorsi sembrava fatta per le prime operazioni in uscita: tutto lasciava pensare che due giocatori bianconeri fossero davvero pronti a svuotare il loro armadietto alla Continassa e cominciare una nuova avventura in Premier League. Invece, stando alle ultime indiscrezioni, il doppio affare potrebbe anche saltare.

La Juve era convinta di aver ormai finalizzato le cessioni di Timothy Weah e Samuel Mbangula al Nottingham Forest. Il club inglese, sempre stando ai rumors, avrebbe versato nelle casse bianconere circa 25 milioni di euro più bonus per assicurarsi entrambi i giocatori. Tuttavia il calciatore statunitense non ha trovato l’accordo con il Forest e la trattativa per ora è in stand-by.

Ha messo la Juve nei guai: per ora l’affare è bloccato

Secondo quanto trapelato da Torino sembra che l’ex Lille non abbia affatto gradito le modalità adottate dalla Juventus per portare avanti il discorso con il Nottingham Forest. Il club torinese non avrebbe infatti coinvolto Weah e il suo entourage, andando a trattare direttamente con il club di Premier League. Una mossa che ha stizzito non poco il figlio d’arte, che ha deciso di rimandare ogni scelta sul suo futuro al termine del Mondiale per Club.

Ciò vuol dire che l’affare tra Juventus e Nottingham Forest è saltato definitivamente? Non esattamente. I margini per far sì che tutto vada in porto ci sono eccome, ma Weah chiede di essere coinvolto in maniera attiva senza subire le scelte della società. L’auspicio di Comolli e Chiellini è che tutto possa risolversi in fretta: la Juve ha bisogno di concludere queste operazioni per poi cominciare a rinforzare la rosa con gli innesti chiesti da Igor Tudor.

Sui social i tifosi sono comunque perplessi dal prezzo stabilito per le vendite di Weah e Mbangula: molti fan bianconeri sono convinti che per i due giocatori si possa incassare più dei 25 milioni richiesti dalla Juventus.