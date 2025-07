Sancho Juventus: il Manchester United ha deciso

La Juventus è tornata alla carica per Sancho, che è tornato di nuovo a Manchester dopo il prestito al Chelsea. L’esterno questa volta è pronto a fare le valgie per andare in un nuovo club.

I bianconeri sono di nuovo sulle tracce del calciatore che è pronto a prendere in considerazione l’offerta della Vecchia Signora. Servirà, ovviamente, il via libera da parte dei Red Devils che hanno già fissato il prezzo per cedere Sancho.

Ecco le ultimissime notizie relative al futuro dell’esterno inglese, che è pronto a trasferirsi in Serie A. La Juventus fa sul serio e con il Manchester United i contatti sono proficui: ecco l’ultima mossa dei Red Devils.

Alla ricerca di giocatori offensivi, da mettere a disposizione di Igor Tudor, nella lista degli obiettivi è finito di nuovo Sancho che oggi può essere preso ad un prezzo relativamente basso rispetto al suo reale valore.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, pare che il Manchester United si accontenterebbe anche di 25 milioni di sterline. Una cifra alla portata della Juventus e che si sposa alla perfezione con la nuova linea societaria.

Calciomercato: svolta a sorpresa della Juventus

E’ la redazione di Sky Sport UK a fare il punto della situazione riguardo il mercato in entrata della Juventus con i bianconeri che sono in stretto contatto con il Manchester United per discutere dell’affare Sancho.

Il calciatore, ritentrato dopo il prestito al Chelsea, non rientra nei piani di Amorim che è pronto a venderlo ad un prezzo basso.

I bianconeri continuano a muoversi per il giocatore che già in passato è stato ad un passo dalla Vecchia Signora. Gli agenti hanno proposto di nuovo Sancho alla Juventus che questa volta può acquistarlo a titolo definitivo.

Qual è il prezzo di Sancho?

Il Manchester United vorrebbe circa 25 milioni di sterline che equivalgono a circa 30 milioni di euro. Intermediari e agenti sono a lavoro per trovare un accordo economico perché c’è la volontà di portare alla Juventus Sancho, che può fare la differenza nello scacchiere tattico di Tudor.

L’allenatore, che prediligie un gioco offensivo, ha bisogno di esterni e giocatori in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Ecco perchè, dopo David che resta un obiettivo per l’attacco, i bianconeri vogliono chiudere anche Sancho che rappresenta una vera e propria occasione di mercato visto che il Manchester United ha intenzione di liberarsi dell’inglese, che ha un ingaggio anche molto elevato.