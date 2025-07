Scambio con Frattesi: l’Inter ha scelto chi prendere

Ultimissime notizie calciomercato Inter. Ci sono degli aggiornamenti che riguardano il futuro di Frattesi.

Valutazioni in corso da parte dell’Inter che si sta muovendo in uscita per piazzare alcuni giocatori, che hanno chiesto maggiore spazio per la prossima stagione.

Nella lista c’è anche Frattesi che è pronto a salutare per vivere una nuova esperienza. Per il centrocampista l’Inter è pronta a chiudere per uno scambio: ecco tutti i dettagli.

Questa volta Frattesi può davvero salutare l’Inter. I nerazzurri sono pronti a trattare per l’addio del calciatore che interessa tanto in Serie A, a Juventus, Napoli e Roma.

Nelle ultime ore, però, è arrivato un nuovo aggiornamenti riguardo proprio il futuro del calciatore che è finito nel mirino di un’altra big. L’Inter è pronta a valutare l’ipotesi di scambio.

Calciomercato Inter: nuova squadra per Frattesi

E’ il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio a fornire dei nuovi dettagli in merito all’affare che riguarda il centrocampista dell’Inter Frattesi.

Come già successo in passato, anche questa volta il giocatore ha chiesto alla società maggiori garanzie per la prossima stagione. Garanzie che non sono arrivate da Chivu ed è per questo che Frattesi, insieme al suo agente, sta monitorando il mercato in cerca di un’altra squadra.

Le richieste dell’Inter sono alte, si parla di 45 milioni di euro, ma l’inserimento di qualche contropartita può favorire l’affare. Ed è proprio il caso dell’Atletico Madrid che ha i giocatori giusto da proporre ai nerazzurri in cambio di Frattesi.

Cosa farà il club spagnolo? Accetterà le richieste dell’Inter oppure mollerà la presa per il giocatore?

Atletico Madrid su Frattesi: l’Inter chiede Giuliano Simeone

L’Atletico Madrid è pronto a fare spesa in Italia, dopo aver chiuso con l’Atalanta per l’esterno Ruggeri. La società spagnola, infatti, secondo le ultime indiscrezioni, ha avuto dei contatti per prendere il centrocampista dell’Inter Frattesi.

La richiesta di Marotta è state ritenuta eccessiva anche perché il presidente ha chiesto di inserire come contropartia Giuliano Simeone, esterno offensivo nonché figlio del Cholo che piace molto ai nerazzurri che avrebbero approfittato dell’occasione.

L’Atletico Madrid adesso continuerà a trattare per Davide Frattesi dell’Inter: da capire se i nerazzurri vorranno aprire alla cessione del giocatore dopo aver ricevuto il rifiuto degli spagnoli per Simeone, che è destinato a proseguire l’avventura all’Atletico.