Calciomercato Genoa: 3 acquisti dall’Arsenal

Si infiamma il mercato del Genoa: il grione fa spesa in Premier League, precisamente dall’Arsenal. Ecco le ultimissime notizie relative alle mosse del club ligure che sta per chiudere 3 colpi importanti.

Arrivano aggiornamenti relativi al futuro del Genoa con Vieira pronto ad accogliere in squadra dei talenti di proprietà dei Gunners, che sono stati messi da parte dalla società e dal manager Arteta.

Ad approfittare dell’occasione, come successo già in passato con altri profili come Norton-Cuffy e Djed Spence, è proprio il Genoa che sta trattando per l’arrivo dei 3 esuberi dell’Arsenal.

La conferma di Vieira in panchina è stato il primo passo della dirigenza che adesso è a lavoro per mettere a disposizione del tecnico una rosa di valore che possa lottare per raggiungere la salvezza e confermarsi in Serie A ad alti livelli. Ci sono grandi ambizioni in casa Genoa, con la società che sta puntando dei giocatori giovani ma allo stesso tempo in grando di poter dare sin da subito un contributo importante alla rosa del grifone.

Calciomercato Genoa: chi arriva dall’Arsenal?

E’ l’edizione odierna di Repubblica Genova a fare il punto della situazione e svelare gli ultimi retroscena riguardo le prossime mosse della società che è a lavoro per rinforzare l’organico a disposizione di Patrick Vieira.

L’allenatore francese, che conosce molto bene il campionato inglese, ha dato il via libera a questa trattativa che può portare al Genoa 3 giocatori di proprietà dell’Arsenal.

Si tratta di profili giovani e di talento, interessanti, capaci di poter fare la differenza anche nel campionato di Serie A. Dei colpi importanti capaci di alzare notevolmente l’asticella della rosa dei rossoblù.

Genoa: possono arrivare Reiss Nelson, Fabio Vieira e Albert Sambi Lokonga

Trattativa aperta con l’Arsenal per il trequartista Fabio Vieira, l’esterno Reiss Nelson e il mediano Albert Sambi Lokonga. Sono questi i profili individuati dal club per la prossima stagione.

Possono arrivare tutti dai Gunners, pronti a cedere i giocatori che nell’ultima stagione hanno militato in prestito al Fulham, Porto e Siviglia. Il ds Ottolini è a lavoro per finalizzare il triplo colpo e portare al grifone questi calciatori, che hanno le carte in regola per poter far bene in Serie A e contribuire alla crescita della squadra in vista della prossima stagione. Si attende la fumata bianca da Londra.