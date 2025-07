Calciomercato: Roma e Milan chiudono un altro scambio

Arriva la notizia di mercato relativa all’ipotesi di scambio fra Milan e Roma. Ecco le ultimissime riguardo questo nuovo affare, che può andare in porto subito.

Già in passato Roma e Milan hanno chiuso affari di questo tipo.

Le due società, visti gli ottimi rapporti, questa volta sono a lavoro per definire un altro scambio che può favorire sia Allegri che Gasperini.

Bocche cucite dalle parti di Casa Milan ma qualcosa trapela da Trigoria con l’indiscrezione che arriva direttamente dalla Capitale.

Una trattativa che può svilupparsi nelle prossime settimane e andare in porto verso la fine del calciomercato, un po’ come successo con Saelemaekers e Abraham lo scorso anno che poi, in un modo o nell’altro, hanno fatto bene sia in rossonero che in giallorosso.

E su questa scia che le due società si stanno muovendo, visto che da Allegri è arrivato il no per un’altra cessione di Saelemaekers, che è ritenuto incedibile dal tecnico. Questa volta, i giallorossi sono pronti a cedere un altro big in attacco come Dovbyk che non è il prototipo di attaccante che piace a Gasperini.

Calciomercato Milan: arriva Dovbyk in attacco, chi danno alla Roma

La vera sorpresa è rappresentata dalla contropartita tecnica che i rossoneri possono dare alla Roma in cambio dell’attaccante ucraino.

Infatti, dopo il no a Saelemaekers, i rossoneri stanno valutando la possibilità di cedere alla Roma Gimenez che non piace ad Allegri.

Uno scambio d’attaccanti, dunque, Dovbyk al Milan e Gimenez alla Roma, che potrebbe accontentare entrambi gli allenatori che cercano dei nuovi profili per il reparto offensivo.

Scambio Roma Milan: ecco le ultime novità

A riportare il clamoroso retroscena di mercato è il giornalista Attilio Malena che ha rivelato l’indiscrezione ai microfoni di Retesport. Il giornalista ha parlato di questo interesse del Milan per Artem Dovbyk che è un profilo apprezzato da Massimiliano Allegri.

L’allenatore, dal suo punto di vista, predilige giocatori di fisicità nel reparto offensivo ed è per questo che è nata l’idea di scambio con Santi Gimenez che potrebbe fare la strada opposta e andare alla Roma.

Al momento si tratta solo di un’idea con le parti che non sono andate avanti nei dialoghi anche perché poi bisognerà trovare l’intesa fra i vari agenti e discutere anche sugli ingaggi di entramb i calciatori che, a sorpresa, sono finiti in uscita dai rispettivi club.