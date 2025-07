Colpo leggendario per il Napoli: arriva a zero come De Bruyne

Il Napoli non si ferma, altro colpaccio per il club campione d’Italia: arriva a parametro zero come Kevin De Bruyne

Il Napoli campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia non ha alcuna intenzione di ripetere l’errore commesso nel post terzo scudetto quando una campagna acquisti decisamente sottotono è stato prodromica a una delle peggiori stagioni dell’era De Laurentiis.

Del resto, Antonio Conte ha preteso garanzie tecniche dal patron e Presidente azzurro che, da parte sua, sta provando a tenere fede alla parola data al tecnico salentino di consegnargli una rosa in grado di competere in Italia e in Europa. E, infatti, Il primo colpo è stato l’ex stella del Manchester City, Kevin De Bruyne, tra i più forti centrocampisti del mondo e fino a paio di anni fa il migliore, seguito dall’ingaggio del promettente difensore Luca Marianucci.

Inoltre, a breve dovrebbe chiudersi l’operazione per Noa Lang del Psv Eindhoven: la trattativa è ai dettagli finali, un affare 25 milioni di euro più 5 di bonus mentre l’esterno classe 1999 guadagnerà 2.5 milioni all’anno. Ma non è tutto. Il club azzurro ha in canna un altro colpo leggendario: a parametro zero come De Bruyne.

Thomas Müller, il Napoli sulle tracce della leggenda del Bayern Monaco

Dopo una carriera, a dir poco, leggendaria Thomas Müller saluterà il Bayern Monaco che ha deciso di non prolungare il contratto al 35enne attaccante che con i colori del club bavarese ha messo a referto 250 gol e 276 assist in 750 presenze ufficiali, oltre ad aver vinto trofei in quantità industriale, che ne fanno uno dei giocatori simbolo del team campione di Germania in carica.

Tuttavia, la fine della sua lunga avventura al Bayer Monaco non significa che la sua carriera sia arrivata al capolinea. Anzi, tutt’altro. Thomas Müller ritiene di poter ancora competere ai massimi ed è in cerca di una nuova avventura per prolungare la sua leggenda. D’altra parte, la sua esperienza, le sue capacità di leadership e il suo talento fanno gola a tanti club. Ebbene, tra i pretendenti, oltre agli immancabili club della Mls e della Saudi Pro League, c’è anche il Napoli che vede nell’ex campione del mondo il profilo ideale per rafforzare il proprio attacco.

D’altronde, l’ambizione di Antonio Conte di costruire una squadra competitiva in Europa si sposa perfettamente con la mentalità vincente di Müller, la cui versatilità offensiva potrebbe essere il valore aggiunto del nuovo progetto del Napoli. Insomma, la sua partenza da Monaco segnerà la fine di un’era storica ma potrebbe essere l’inizio di un’altra altrettanto entusiasmante all’ombra del Vesuvio.