David e non solo, la Juve anticipa il Napoli ancora una volta

Continua a lavorare la Juventus per ingaggiare dei nuovi giocatori in vista della prossima stagione, il club bianconero può chiudere dei nuovi affari nelle prossime ore.

E’ in cerca di rinforzi la Juventus con il club che sta ora provando a chiudere dopo la delusione del Mondiale per Club per nuovi giocatori che possono arrivare a lavoro per Igor Tudor che dovrà cercare di dare continuità al progetto visto che ora bisognerà dare risposte con i risultati sul campo e dalle prossime settimane inizierà il nuovo progetto.

Diversi gli obiettivi della Juventus che è pronta a chiudere nuovi acquisti e tra i vari e possibili nuovi colpi ci sarebbero alcuni che possono rappresentare davvero una svolta. Ci sono degli aggiornamenti in merito a quello che può essere un vero colpo per i bianconeri che porta al nome di David.

L’attaccante canadese ha voglia di fare il definitivo salto di qualità dopo anni al Lille e ora occhio alla scelta definitiva perché il giocatore che è oggi svincolato può chiudere con una nuova squadra visto che sono diversi i grandi club che hanno pensato a lui. Perché oltre alla Juventus anche il Napoli sembrava pronto ad ingaggiare David, ma ora i bianconeri sono pronti a chiudere la sua firma e non solo.

Calciomercato Juventus: David e un altro colpo per anticipare il Napoli

Possibile colpo di scena con la Juventus che è pronta a dei nuovi acquisti e tra questi c’è David con il Napoli che può restare beffato. Ora ci sono delle novità che arrivano e che riguardano proprio la scelta del club bianconero che può andare a chiudere la firma di un altro giocatore che piace al Napoli.

Ci sono delle nuove notizie in merito alla scelta definitiva che può provare a fare ora la Juventus che nelle prossime ore si concentrerà su due affari, provare a chiudere l’ingaggio di David e rinnovare con Federico Gatti, altro giocatore che era finito nel mirino del Napoli.

Federico Gatti è vicino al rinnovo del suo contratto con la Juventus fino al 2030 e preso potrebbero esserci delle novità importanti riguardo questo doppio affare come riportato da IlBianconero.com.