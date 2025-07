Juve, doppio rinforzo in difesa: uno ha già firmato – UFFICIALE

Arrivano le ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il futuro di alcuni giocatori che sono pronti a legarsi alla Juventus in vista delle prossime stagioni.

Ci sono delle importanti notizie che riguardano la mossa dei bianconeri che è pronto a chiudere un doppio colpo per migliorare la zona difensiva. Adesso ci sono già dei nuovi aggiornamenti in merito a quello che può accadere visto che ci sarebbero delle concrete possibilità che la Juventus possa anticipare le rivali e beffare chi in questi ultimi mesi si è fatto realmente avanti per prendere questi giocatori.

La volontà della Juve è quella di andare a costruire una rosa sempre più forte e competitiva, per questo motivo che bisognerà ora capire come gestire al meglio determinate situazioni di mercato considerando che ci sono delle novità sulle prossime scelte.

Conferme in merito a quello che sta accadendo adesso perché la Juventus fa sul serio e può chiudere dei nuovi acquisti che possono diventare decisivi in vista della prossima stagione e del futuro. Il club bianconero vuole creare un gruppo giovane e forte che possa essere davvero di livello alto per i prossimi anni cercando di migliorare il rendimento e i risultati in Italia, così come in Europa.

Calciomercato Juventus, nuovi colpi in difesa

Una doppia mossa quella che pensa di fare la Juventus che è pronta a chiudere per questi due nuovi giocatori che possono diventare decisivi per il futuro. Perché in questo momento arrivano conferme sulla scelta del club che è pronto ad anticipare il Napoli.

Dopo il Mondiale per Club si scatena il mercato bianconero con la Juventus che sta trattando il rinnovo di Federico Gatti e vuole aggiungere anche un altro colpo importante in difesa. Ora l’obiettivo numero uno potrebbe diventare di nuovo Antonio Silva del Benfica.

La Juventus è pronta a dare priorità alla difesa e dopo il rinnovo di Gatti può puntare sull’acquisto di un nuovo difensore, per questo potrebbero rifarsi vivi i contatti tra Juve e Benfica per Antonio Silva.