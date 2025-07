Juventus, tris di attaccanti: venerdì le visite mediche – SKY

A lavoro senza sosta la Juventus che è pronta a chiudere tanti nuovi acquisti e di qualità in vista della prossima stagione, perché ora c’è una notizia confermata da Sky Sport.

Il club bianconero è pronto a mettere nero su bianco e far diventare dei nuovi colpi dei giocatori che lavorerebbero subito a disposizione con la Juventus, ci sono conferme che riguardano la possibile mossa a sorpresa che può arrivare visto che ci sono aggiornamenti sulla scelta strategica della società che vuole cercare di dare un segnale forte al campionato italiano ma anche in Europa.

Per questo motivo che c’è la volontà di provare a chiudere subito nelle prossime ore dei nuovi acquisti con la Juventus che pensa seriamente di andare a piazzare i migliori colpi possibili in ogni zona del campo.

Ma il reparto che più proverà a rinforzare la Juventus è quello d’attacco perché ci sono ora delle conferme in merito alla scelta da parte del club bianconero che può provare ad anticipare delle rivali per portarsi a casa dei nuovi colpi di grande livello. Sono diversi i giocatori finiti nel mirino della Juve che ora vuole comprare il prima possibile dei nuovi rinforzi per l’attacco.

Calciomercato Juve: nuove mosse per Osimhen, David e Sancho

Possibile triplo colpo da parte della Juventus che è pronta a definire i grandi affari già nelle prossime ore con il club che sta lavorando per limare i dettagli dopo il Mondiale per Club. Adesso la Juve vuole provare ad acquistare tutti i grandi giocatori messi nel mirino.

La svolta sembra ormai definita perché adesso la Juventus ha chiuso il primo grande acquisto d’attacco, si tratta di David. L’ex attaccante del Lille è svincolato e ora i bianconeri hanno strappato il sì definitivo del giocatore che firmerà un ricco contratto di 5 anni.

Come rivelato da Sky Sport David firmerà con la Juventus e venerdì farà le visite mediche. Non è l’unico colpo a cui pensa la Juve che vuole prendere anche Osimhen, prima però servirà la cessione di Vlahovic. Un altro grande colpo, invece, a cui pensa la società bianconera è Sancho.

Si tratta in queste ore con Manchester United e lo stesso Sancho con la Juventus che è vicina a chiudere anche per lui un nuovo accordo. Dopo David arriverà Sancho e poi testa al primo vero grande obiettivo, Victor Osimhen.