Juventus Vlahovic, è finita: il futuro sarà ancora in Serie A, l’indizio

Sta per finire l’esperienza alla Juventus di Dusan Vlahovic. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo il futuro del serbo che è pronto a proseguire la sua esperienza in Serie A.

David allontana sempre di più Vlahovic dalla Juventus. L’attaccante canadese, firmerà a parametro zero, avrà il compito di rinnovare il reparto offensivo della Vecchia Signora.

In attesa di capire chi sarà l’altro bomber che i bianconeri prenderanno, se Kolo Muani oppure Osimhen, c’è da risolvere la grana Vlahovic che è sempre più ai margini del progetto Juve.

Comolli non ha affrontato pubblicamente l’argomento ma sta lavorando per sbloccare la situazione. Il dirigente aveva già pronta una soluzione per Dusan Vlahovic che però ha mandato all’aria l’operazione: il suo obiettivo, infatti, è proseguire l’esperienza in Serie A.

Vlahovic Juventus: novità sul futuro del serbo

Il Mondiale per Club è stato indicativo riguardo la scelta della Juve di non puntare su Dusan Vlahovic.

Dall’esperienza negli States, il giocatore torna con un totale di 126 minuti giocati in 4 partite e 2 gol contro Wydad e Manchester City.

Ieri i novanta minuti in panchina contro il Real Madrid e la notizia dell’arrivo imminente di David sono stati una nuova conferma riguardo le intenzioni del club di fare piazza pulita e rinnovare il reparto offensivo.

Adesso la società dovrà trovare una soluzione per Vlahovic, anche perché il rischio è perderlo a zero fra un anno quando scadrà il suo contratto. Comolli aveva trovato una soluzione che purtroppo è andata in fumo a causa del giocatore, che ha manifestato l’intenzione di restare in Serie A.

Vlahovic rifiuta il Fenerbahce: vuole restare in Italia

Come riportato da gazzetta.it, nelle ultime settimane l’attaccante ha detto di no ad una super offerta proveniente dalla Turchia. A volerlo era José Mourinho che desiderava portare al Fenerbahce Vlahovic. Il no del giocatore ha fatto saltare i piani dei turchi e anche della Juventus, disponibili a trattare per l’addio del calciatore.

Adesso i bianconeri dovranno sedersi a tavolino e trovare una soluzione con Vlahovic pronto a tradire i bianconeri e restare in Serie A, magari andando proprio al Milan che continua a cullare questo sogno che può realizzarsi sul finire della sessione estiva di calciomercato. Perché queste sono trattativa che difficilmente possono andare in porto subito anche perché nelle intenzioni della Juve c’è la volontà di non rinforzare una diretta concorrente per il campionato.