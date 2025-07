Lo prende l’Inter per 30 milioni: regalo scudetto per Chivu

La dirigenza nerazzurra è pronta ad accontentare mister Chivu: colpo da urlo per l’Inter del futuro, costa 30 milioni

La delusione è tanta in casa Inter, dopo la mazzata subita per mano del Fluminense nel Mondiale per Club. Un 2-0 che taglia le gambe ai ragazzi di Chivu che escono agli ottavi di finale, rinunciando al sogno di arrivare fino in fondo. Una squadra quella nerazzurra, in attesa di rinforzi e grossi cambiamenti.

Il ko con il Fluminense ha portato a galla anche un’altra questione, quella riguardante Hakan Calhanoglu e la sua (presunta?) voglia di cambiare aria, tornare in Turchia e accettare la ricca proposta del Galatasaray. Il rendimento – ed evidentemente l’atteggiamento in campo, negli ultimi tempi – non è piaciuto a capitano Lautaro che nel post gara ha sbottato pur non facendo il nome dell’ex milanista. “Chi non vuole rimanere se ne vada”. Ci ha pensato Marotta a dare manforte all’argentino, rivelando come si trattasse di Calhanoglu. Un cruccio che rischia di togliere energie nervose e sviare l’attenzione, quando ormai a luglio inoltrato la dirigenza di Viale della Liberazione sta già dedicandosi ampiamente al rinforzare la squadra di Chivu.

Petar Sucic e Luis Henrique, seppur con poco tempo a disposizione, hanno dimostrato di poter dare una mano al gruppo nerazzurro. Ma non saranno i soli. Perché Marotta e Ausilio hanno già virtualmente chiuso il colpo Bonny dal Parma, per il quale è attesa l’ufficialità nelle prossime ore. Oltre al 21enne francese è evidente come la dirigenza di Viale della Liberazione stia pensando ad un colpo di un certo spessore per la difesa di Chivu.

Inter, che colpo: arriva dalla Serie A

Il tecnico rumeno ha evidentemente segnalato quelle che sono le criticità dell’Inter, in verità già venute a galla nell’ultima stagione con Simone Inzaghi in panchina. Tra queste vi è la retroguardia che, al netto dell’inamovibile Bastoni, regala sempre meno certezze per il futuro.

Nonostante il rinnovo fino al 2026 di de Vrij, Darmian e Acerbi arriverà un giovane talento che rappresenterà il futuro della squadra meneghina. Secondo quanto viene riportato da ‘TMW‘ potrebbe essere Giovanni Leoni il prossimo rinforzo per la difesa di Chivu. Il gioiello del Parma, che la dirigenza lombarda segue da oltre un anno, viene considerato per età e talento la scelta ideale. Il tecnico rumeno conosce benissimo Leoni, avendolo allenato nell’ultimo anno.

Il giocatore piace molto pure al Milan ma l’Inter intende chiudere i giochi con una proposta da 30 milioni di euro che, in tempi brevi, potrebbe convincere definitivamente la dirigenza ducale. Il 18enne romano, che un anno fa fu pagato 5 milioni dal Parma che lo prelevò dalla Sampdoria, oggi vale sei volte di più. E così dopo l’occasione persa dodici mesi fa, ora l’Inter può rimediare mettendo mani al portafogli. Leoni, quest’anno, ha collezionato 52 presenze con 2 reti.