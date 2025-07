Rivoluzione Inter, vanno via in 6: c’è anche Esposito

E’ in atto una vera e propria rivoluzione in casa Inter con la società nerazzurra che rischia di dover ripartire quasi da zero visto che ora ci sono serie probabilità che in molti vadano via.

Attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro visto che si parla di quella che è una situazione davvero difficile da poter gestire con l’Inter che è stata eliminata pure dal Mondiale per Club dopo un anno difficile e senza vittorie. Il club nerazzurro è stato fatto fuori dalla nuova competizione FIFA agli Ottavi di Finale contro il Fluminense a sorpresa, un’altra sconfitta che non fa ben sperare per il futuro, ancor di più per quello che è accaduto dopo.

Perché in casa Inter c’è un clima di grande tensione, si è creata una netta spaccatura nello spogliatoio con chi sta dalla parte del capitano Lautaro Martinez e chi da quella opposta. Le pesanti critiche del capitano nerazzurro nei confronti di Calhanoglu e alcuni dei suoi compagni di squadra che non l’hanno presa bene.

Dalla parte del giocatore turco si è schierato subito un altro pezzo grosso come Marcus Thuram e ora possono esserci grandi problemi in vista del futuro. Perché in queste ore possono esserci dei colpi di scena considerando che c’è la possibilità di una rivoluzione dell’Inter che può lasciar andare diversi calciatori.

Calciomercato Inter: possibile rivoluzione, le cessioni

Sono diversi i giocatori che possono lasciare l’Inter perché ora è in atto una rivoluzione che può portare seriamente ad un grande cambiamento, il club nerazzurro può pensare di fare cassa con diversi addii che aprirebbero un nuovo ciclo.

In arrivo soldi freschi per l’Inter con alcuni giocatori che possono partire dopo quello che è accaduto. Tra i sicuri in uscita c’è Calhanoglu che ha rotto con l’Inter e Lautaro, occhio anche alle possibili scelte a sorpresa con Dumfries,che ha una clausola rescissoria di soli 30 milioni, c’è poi anche Frattesi che da tempo ha chiesto di andare via.

Da monitorare anche la situazione di Thuram che dopo i recenti fatti sembra essersi schierato dalla parte di Calhanoglu e contro Lautaro e l’Inter. Rischia di essere venduto anche Bisseck, mentre è sempre più vicino l’addio di Sebastiano Esposito che piace tanto alla Fiorentina.