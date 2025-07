Tradisce la Juve per andare all’Inter: affare clamoroso

L’Inter, dopo il deludente Mondiale per Club, pronto ad intervenire sul mercato. Nel mirino un giocatore pronto a tradire la Juventus.

Il deludente Mondiale per Club, conclusosi prematuramente in seguito alla sconfitta rimediata per mano del Fluminense, ha cambiato le strategie di mercato dell’Inter. La dirigenza, alla luce dell’ottimo rendimento offerto da Francesco Pio Esposito, ha ad esempio deciso di stoppare la cessione del giovane attaccante (rientrato alla base dopo l’esperienza vissuta in B allo Spezia) ed aggregarlo così in maniera permanente al gruppo guidato da Christian Chivu. L’eccessiva permeabilità della difesa, inoltre, ha reso necessario un colpo volto a rafforzare il muro davanti a Yann Sommer.

L’idea del presidente Giuseppe Marotta è quello di prendere un giovane talento in rampa di lancio, dotato di ampi margini di crescita ulteriore ma già pronto per calcare i palcoscenici più prestigiosi. Diversi i profili vagliati dal numero uno nerazzurro, il cui preferito risponde al nome di Giovanni Leoni di proprietà del Parma. Il classe 2006 è cresciuto a livello esponenziale nel corso dell’annata appena andata in archivio, al punto da diventare una delle principali colonne portanti della formazione gialloblù e finire nel mirino di numerosi top team.

Marotta si è iscritto alla corsa effettuando alcuni sondaggi esplorativi volti a delineare la portata economica e la fattibilità dell’operazione. Il 18enne riscuote ampi consensi negli uffici di viale della Liberazione tuttavia la folta concorrenza (Milan e Juventus), nonché il prezzo richiesto dagli emiliani che lo valutano più di 30 milioni, ha spinto il manager a battere strade alternative. Una di queste porta ad un altro centrale dal futuro assicurato, messosi in grande luce nella sua attuale squadra.

Mercato Inter, colpo in canna: tradisce la Juve

Parliamo di Koni De Winter del Genoa. Il Grifone non ha chiuso all’idea di lasciar partire il 23enne belga (26 apparizioni e 3 gol) ma, in cambio, chiede almeno 30 milioni. L’ex Juventus piace perché interpreta il ruolo in maniera moderna, partecipando alla costruzione del gioco. Inoltre, sa come far male agli avversari nelle situazioni di palla inattiva. L’interesse nei suoi confronti è concreta: sviluppi, in tal senso, sono attesi a stretto giro di posta.

Un “tradimento” che, per la Vecchia Signora, porterebbe comunque in dote un piccolo contributo economico. I bianconeri, stando a quanto riportato dal quotidiano ‘La Repubblica’, in caso di cessione del centrale avrebbero infatti diritto ad una percentuale: risorse fresche che verrebbero subito utilizzate per potenziare il gruppo di Igor Tudor. Un gioco ad incastri che può scattare da un momento all’altro.