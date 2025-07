Un Top assoluto ha detto sì al Milan: c’è la conferma ufficiale

Il Milan sta per mettere a segno un altro grande colpo a centrocampo: Tare sta per regalare ad Allegri un top assoluto.

Dopo la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City e le trattative in uscita che riguardano Malick Thiaw e Alvaro Morata il Milan si sta concentrando anche sul mercato in entrata. Per Luka Modric e Samuele Ricci si attende solo l’ufficialità: i due giocatori sono i primi rinforzi voluti da Allegri per alzare il livello del centrocampo rossonero. L’impressione è che Igli Tare voglia mettere a segno un altro colpo per migliorare ulteriormente la mediana.

Già da qualche settimana circola la voce di un forte interessamento del Milan per Ardon Jashari, centrocampista svizzero del Club Brugge che ha fatto molto bene nell’ultima stagione con il club belga. Secondo quanto affermato dal giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto il giocatore avrebbe dato priorità ai rossoneri e ha già comunicato al Club Brugge che il suo obiettivo è quello di trasferirsi al più presto a Milanello.

Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha spiegato che anche il Borussia Dortmund ha manifestato un certo interesse per il centrocampista ma il Milan sembra molto più avanti rispetto ai gialloneri tedeschi. Tuttavia, se l’accordo con il giovane talento sembra ormai a un passo, diverso il discorso riguardante l’intesa tra i club.

Un top al Milan: ormai ci siamo, firma vicina

Sempre Moretto rivela che il Diavolo ha deciso di alzare l’offerta, proponendo ai belgi 30 milioni di euro più bonus per Jashari. Una cifra che però non basta ancora per convincere il Club Brugge a lasciar partire il suo gioiello: bisogna infatti arrivare a 35 milioni di base fissa più bonus, così da arrivare ai 40 milioni richiesti dal club che detiene il cartellino del giocatore.

Una fase di stallo che però non deve preoccupare i tifosi del Milan: secondo Moretto già nelle prossime ore Igli Tare lancerà un nuovo assalto, alzando ulteriormente l’offerta e puntando così a chiudere l’affare. D’altronde i rossoneri possono contare sulla parola del centrocampista, che vuole assolutamente andare al Milan: per Allegri si tratterebbe di un altro innesto di qualità.

Il nazionale svizzero, che compirà 23 anni il prossimo 30 luglio, è cresciuto nelle giovanili del Lucerna con cui ha esordito anche tra i professionisti. Dall’estate 2024 è un giocatore del Club Brugge: nell’ultima stagione ha totalizzato 52 presenze e 4 reti vincendo la Coppa del Belgio.