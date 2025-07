Calciomercato, Krstovic in una big di Serie A: sarà titolare

Il calciomercato vede tra i protagonisti in Serie A il bomber montenegrino, pronto al grande salto.

Seguendo un po’ quelle che sono le orme di chi è stato uno storico tra i calciatori montenegrini in Serie A, come Mirko Vucinic, dal Lecce ad una delle big del nostro calcio, sarebbe pronto per il grande salto.

La lotta per la salvezza non gli basterebbe più, avrebbe voglia di competere e farlo ad alti livelli. Stessi alti livelli che può giocarsi in un club che partecipa alle competizioni europee e che proverà ad insediare il Napoli, campione in carica della Serie A che prenderà il “via” tra un mese e mezzo circa.

Calciomercato, il grande salto di Krstovic: arriva in un top club

A riportare la notizia sul colpo Nikola Krstovic in Serie A è Il Corriere dello Sport che ha svelato quella che è la destinazione per il calciatore del Lecce, che non farebbe parte del progetto appena avviato con Eusebio Di Francesco. Non per volontà del tecnico ex Venezia, è chiaro, ma per quelle dello stesso attaccante.

Ha voglia di godersi un’esperienza a livelli più importanti, dopo la doppia salvezza che ha trovato nel corso del suo biennio in Salento.

Nikola Krstovic è pronto ad un grande salto che lo porterebbe a giocare in un top club di Serie A. Si tratta della Roma che, valutando sia Mikautadze, in uscita dal Lione in un’operazione low cost, sia proprio Nikola Krstovic, sarebbe alla ricerca di un nuovo attaccante per Gian Piero Gasperini. Un colpo che alla Roma potrebbe essere come quello che alla Dea piazzarono per Retegui. Da capire, chiaramente, se avrà la stessa straordinaria riuscita. Specie se il club capitolino dovesse riuscire a piazzare.

Krstovic titolare in un top club italiano: la possibilità

Nikola Krstovic, dovesse compiere il grande salto, lo farà soltanto per giocare titolare in una delle big del calcio italiano. Occhio perché in un tandem con Dovbyk oppure al suo posto – da capire de Gasperini punterà o meno sull’ucraino che non ha convinto nel 2024/2025 -, alla Roma potrebbe diventare uno dei perni principali dell’attacco del Gasp.

Stesso Krstovic che piace anche al Milan e al Napoli, ma con entrambi i club che a differenza dei capitolini, potrebbero concedergli meno spazio e per diversi motivi. Da una parte Allegri preferirebbe altre soluzioni per mettersi in fila sulla lotta Scudetto, dall’altra il Napoli cerca un’alternativa a Lukaku oppure un calciatore che “alla Raspadori” potrebbe coprire un ruolo da supporto a Big Rom.