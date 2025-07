Inter, Calhanoglu già dimenticato: il sostituto arriva dal Brasile

Ad oggi Hakan Calhanoglu è ancora un calciatore dell’Inter, ma per i tifosi nerazzurri, e la società stessa, rappresenta già il passato.

Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza nerazzurra avrebbe individuato in Brasile il calciatore ideale con il quale andare a sostituire il turco, oramai promesso sposto al Galatasaray. Niente di confermato al momento, le parti non sarebbero ancora entrate neanche in contatto, anche se qualche telefonata tra Ausilio e gli agenti del calciatore ci sarebbe stata.

Il ragazzo, entusiasta all’idea di vestire nerazzurro, avrebbe già dato massima disponibilità ad un trasferimento che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni di calciomercato.

L’Inter ha già sostituito Calhanoglu

Le parole di Lautaro Martinez prima e Giuseppe Marotta poi hanno confermato la rottura oramai insanabile fra l’Inter ed Hakan Calhanoglu. Il turco sta spingendo per diventare un nuovo calciatore del Galatasaray, desiderio che sicuramente non verrà infranto dalla società nerazzurra che nel frattempo avrebbe anche già individuato il profilo perfetto con il quale andarlo a sostituire.

L’uscita al Mondiale per Club per mano del Fluminense conferma la netta crescita tecnica del campionato brasiliano, che nonostante questo resta una delle fucine di talenti più importanti al mondo. Ed è proprio dal Brasile che l’Inter potrebbe andare a pescare il suo nuovo playmaker, calciatore che in passato è stato accostato anche al Milan e che a dirla tutta in nerazzurro non arriverebbe per sostituire Calhanoglu, ma per prendere il posto di Mkhitaryan come mezzala, anche se questa è una scelta che spetta solo ed unicamente a Christian Chivu.

Stando dunque a quanto riportato da Matteo Moretto nel corso del consueto video di aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’Inter sarebbe interessato a Richard Rios, centrocampista colombiano del Palmeiras che fa della duttilità la sua qualità principale, visto che può agire sia da mediano che come mezzala.

Arriva dal Brasile per 16MLN

L’Inter avrebbe chiesto informazioni al Palmeiras per Richard Rios, centrocampista colombiano classe 2000 diventato famoso sui social più per la sua acconciatura per le cose fatte vedere in campo, che sono comunque molte. Stiamo infatti parlando di un calciatore scuola futsal, quindi calcio a cinque indoor che fa della tecnica il suo pane quotidiano.

In occasione di questo Mondiale per Club l’Inter ha avuto modo di cominciare a seguirlo con attenzione e più da vicino, convincendosi dopo poche partite del fatto che possa essere perfetto per gli schemi e la filosofia di gioco di Chivu. Ovviamente non sarà semplice convincere il Palmeiras a lasciarlo partire, ma stando a dati Transfermarkt con un’offerta di poco superiore ai 16 milioni di euro per Richard Rios la società nerazzurra se la potrebbe cavare. Staremo a vedere.