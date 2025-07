Inter: scambio secco con il Barcellona, Chivu accontentato

Possibile operazione di calciomercato fra nerazzurri e catalani. Ci sono due calciatori che non sembrano rientrare nei piani dei tecnici

Si prospettano settimane intense in casa Inter. La sconfitta contro il Fluminense e le polemiche successive non hanno sicuramente fatto bene all’ambiente nerazzurro. La chiamata fra Lautaro e Calhanoglu non è servita a rasserenare in modo completo il clima nel club e non sono escluse delle sorprese anche dal punto di vista di calciomercato. E attenzione alla possibilità di uno scambio con il Barcellona.

Secondo le informazioni di fichajes.net, i catalani avrebbero messo nel mirino un giocatore dell’Inter e i nerazzurri potrebbero approfittare della situazione per andare a piazzare un colpo importante. Per il momento si tratta di una ipotesi di calciomercato e ci vorrà del tempo per capire meglio come evolverà il tutto. Ma di certo si tratta di una pista da seguire con attenzione soprattutto se le notizie che arrivano dalla Spagna dovessero essere confermate.

Calciomercato Inter: asse con il Barcellona, possibile scambio

Fra i giocatori che a sorpresa potrebbero partire dall’Inter ci sarebbe anche Dumfries. Nei giorni scorsi si è parlato tanto di una clausola rescissoria intorno ai 30 milioni di euro per l’olandese valida per il mese di luglio. E, secondo le informazioni di fichajes.net, il Barcellona avrebbe individuato nell’esterno il giocatore giusto per la sua squadra. Al momento non ci sono state particolari offerte, ma l’interesse è reale.

Attenzione, però, alla possibilità di uno scambio fra Inter e Barcellona. Stando a quanto riferito da Don Balon, Flick non sarebbe pienamente contento dell’apporto di Koundé anche dal punto di vista professionale e una sua partenza nel prossimo calciomercato non è da escludere a prescindere. A questo punto attenzione alla possibilità di vedere il francese in nerazzurro e l’olandese con i blaugrana anche perché la valutazione di entrambi è molto simile.

Per il momento si tratta di una ipotesi di calciomercato. Non ci sono stati contatti diretti e l’Inter ha altre priorità. Ma la possibilità di uno scambio fra Koundé e Dumfries è da tenere in considerazione soprattutto se si pensa che entrambi i calciatori non sembrano rientrare nei piani dei rispettivi club.

Mercato Inter: Koundé nome nuovo per Chivu?

Marotta è da sempre molto attento alle occasioni e il profilo di Koundé potrebbe stuzzicare molto il presidente dell’Inter durante il calciomercato estivo.

E l’interesse del Barcellona nei confronti di Dumfries apre ad una possibilità di scambio che potrebbe sicuramente diventare una delle operazioni più importanti dell’estate.