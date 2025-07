Maxi offerta per andare alla Juve: blitz col Barcellona

La Juventus prepara un grande colpo per un top player di livello europeo: blitz col Barcellona, in arrivo una maxi offerta ai blaugrana

Occhi in casa Barcellona per la Juventus. Chiuso un Mondiale per Club agrodolce, con una buona prestazione contro i fuoriclasse del Real Madrid, a Torino sembra chiara la necessità di rinforzare la rosa attraverso calciatori non solo di talento e prospettiva, ma che abbiano già un certo background a livello internazionale, per poter reggere il peso della competizione contro le squadre più forti in Europa. Anche per questo motivo, la dirigenza avrebbe messo gli occhi su un calciatore del Barça, ritenuto dallo stesso Tudor un rinforzo ideale.

Se i cinque gol subiti contro il City avevano in parte allarmato l’ambiente bianconero, la partita di Miami contro il nuovo Real di Xabi Alonso, una squadra che promette di dare spettacolo il prossimo anno in Champions, ha tutto sommato soddisfatto l’ambiente bianconero.

L’1-0 costato alla Juve l’eliminazione ha infatti dimostrato che non tutto è da buttare, nella rosa a disposizione di Tudor. Dei giocatori all’altezza della situazione ci sono. Mancano però quei due o tre profili in grado di far fare un definitivo salto di qualità alla squadra, e uno di questi potrebbe arrivare proprio dal Barcellona, approfittando delle difficoltà finanziarie del club catalano.

Dal Barcellona alla Juve, in arrivo la maxi offerta: i tifosi sognano il super colpo

Non c’è nulla di scontato, in una trattativa importante con il Barcellona. Se non un aspetto da non sottovalutare: in casa Barça non esistono incedibili. Paradossalmente, anche un fuoriclasse come Lamine Yamal sarebbe sacrificabile, a patto di ricevere un’offerta davvero irrinunciabile.

Questo perché i problemi finanziari del club hanno reso i blaugrana particolarmente vulnerabili sotto molti punti di vista, ed è proprio questo l’aspetto su cui la Juventus potrebbe puntare per poter strappare a Flick un giocatore ritenuto chiave per il suo scacchiere tattico: Ronald Araujo.

Il difensore urugaiano non è il classico esubero. Anzi, nell’ultimo anno è stato comunque utilizzato in più occasioni e ha dato il suo contributo alle vittorie della squadra, sia in Liga che in Champions.

Legato al Barça da un contratto molto lungo, con scadenza 2031, è però il profilo ideale per Tudor, il difensore più adatto alla sua idea di calcio. Un calciatore che farebbe fare alla Juve un salto di qualità sotto ogni punto di vista, a partire dalla personalità. Per questo a Torino vorrebbero quantomeno provarci, anche se per convincere il Barça servirà un’offerta importante: come riferito dalla stampa catalana, la valutazione fatta dal club è infatti di non meno di 60 milioni di euro.