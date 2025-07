Retegui al Milan: si chiude grazie allo scambio – GdS

Stufo di aspettare Dusan Vlahovic, il Milan vira su un altro bomber e non da meno, per il gran colpo in attacco.

La verità è che al di là delle cifre spese nello scorso gennaio, il Bebote Gimenez non risulta essere la prima scelta per l’attacco e Max Allegri avrebbe individuato in Mateo Retegui il suo attaccante del domani tant’è che cercando di accontentarlo, Igli Tare starebbe cercando di compiere quello che è un vero e proprio capolavoro nell’imminente calciomercato.

A riportare la notizia sul colpo di calciomercato che arriverebbe dall’Atalanta è La Gazzetta dello Sport che, svelando i dettagli dell’operazione, ha spiegato come il Milan riuscirà a convincere l’Atalanta a separarsi, dopo un solo anno, dal suo bomber italo-argentino. A convincere Retegui, nell’anno che porta al Mondiale con l’Italia – augurandoci che gli azzurri possano arrivarci nella gestione Gattuso – è il progetto tecnico con Massimiliano Allegri. L’allenatore avrà infatti un peso enorme in molte decisioni di questa stagione.

Calciomercato Milan: all-in su Retegui, la rivelazione

La rosea, tra le proprie colonne questa mattina, ha svelato quello che è l’all-in del Milan per il colpo di calciomercato che porta al nuovo attaccante.

Liberato Jovic e liberato Abraham, con Camarda che va via in prestito – passando anche da Morata che difficilmente resterà in rossonero dopo il prestito ad Istanbul al Galatasaray -, il Milan è pronto ad accogliere un nuovo attaccante. Non basterà Santi Gimenez, che potrebbe addirittura essere tagliato fuori dal progetto milanista che sta nascendo con il tecnico livornese in panchina.

Difficile anche pensare che, senza coppe, Gimenez si accontenti di un ruolo da vice in attacco. Ma la verità, ad oggi, è che Gimenez non solo non convince il Milan, ma non è neppure “appetibile” per chi può prenderlo sul mercato, col Milan che non riuscirà a venderlo per le cifre spese solo sei mesi fa. Ciò che risulta certo, al momento, è che con o senza Gimenez, Allegri vuole un nuovo attaccante. E in pole c’è Retegui, che ha scavalcato pure Vlahovic.

Le cifre e i dettagli di uno scambio con l’Atalanta per Retegui

Il Milan valuta tutte le proprie idee per “alleggerire” le spese sul colpo Retegui. Una tra queste è l’ipotesi scambio, con la stessa fonte che ha svelato il possibile inserimento di Liberali, che può essere inserito come contropartita sia per convincere il Parma a mollare Leoni, sia per convincere l’Atalanta ad ammorbidire le richieste su Retegui.

Ad oggi il Milan si spingerebbe sui 45 milioni di euro più il cartellino di Liberali. La Dea che ha sparato alto sulle cifre, chiede 60-70 milioni per vendere l’italo-argentino. Lo stesso Retegui potrebbe spingere per firmare col Milan. Dipenderà, chiaramente, anche dalle sue volontà e dal fatto che probabilmente, senza Gasperini, potrebbe essere indotto a lasciare il progetto appena nato con Juric.