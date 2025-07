Serie A, caos plusvalenze: UEFA blocca il mercato di un’altra big

Un caos totale sulla questione plusvalenze, con il blocco di mercato per un altro dei top club di Serie A.

È una possibilità che non si ferma alla semplice multa, con la vicenda che starebbe coinvolgendo un’altra tra le società italiane che, già in passato, ha vissuto problemi che possono trovare strascichi sul futuro.

Un futuro che bloccherebbe ogni cosa, come successo alla Lazio dove risulta esserci il problema legato al mercato. Un calciomercato che vedrebbe non pochi problemi per il nuovo progetto tecnico che è cominciato e che ha bisogno di rinnovamenti. Per ora il provvedimento di una multa con la quale se la caverebbe la stessa società che ha messo nel mirino, proprio attraverso un calciomercato importante che vorrà mettere in piedi, le alte posizioni di classifica per quelli che sono gli obiettivi stagionali che dovranno essere diversi da quelli passati proprio perché ha bisogno di finanziarsi attraverso il piazzamento e perché no, magari anche con trofei.

Mercato bloccato ad un top club di Serie A: l’indiscrezione

Sarebbe disastro qualora dovessero essere confermate le indiscrezioni in merito al mercato bloccato dalla UEFA per uno dei top club in Serie A. Perché la stessa società ha bisogno di rinnovarsi per intero, nel suo organico, dopo quanto già avanzato in un progetto che ha visto l’incarico di un nuovo allenatore, oltre al cambio interno in dirigenza.

Un percorso di rivoluzione che ha visto una complicazione in merito alla vicenda plusvalenze, con l’UEFA che rappresenta uno spauracchio non da poco per quanto riguarda il calciomercato che rischia di essere bloccato.

Per ora, Il Corriere dello Sport ha svelato che la Roma se la potrebbe cavare con una decisione da parte della stessa UEFA nel multare soltanto il club capitolino. Potrebbe archiviarsi così la vicenda, ma la preoccupazione da parte dell’ambiente giallorosso resta comprensibile a causa di un progetto che è appena nato con Gian Piero Gasperini.

Vicenda plusvalenze: cosa rischia il club di Serie A

Niente di più del calciomercato bloccato – non che sia poco – come provvedimento massimo della UEFA. Per ora dovrà pagare con un’ammenda la società capitolina, con la Roma che può ragionare sul mercato, lavorando in quella che è una sessione che si è appena aperta dal primo luglio.

Con enorme sforzo, attraverso le plusvalenze appena piazzate con Dahl, Zalewski ed Abraham, la Roma è riuscita a superare per il cosiddetto “rotto della cuffia” le richieste della UEFA sul dover raggiungere i termini richiesti sull’esercizio al bilancio del 2024. Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, si fermerà soltanto alla multa. La sanzione sarà quella, col calciomercato sano e salvo.