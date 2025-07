Torna Insigne, arriva l’annuncio ufficiale

Lorenzo Insigne pronto al ritorno, le dichiarazioni sul futuro del giocatore accendono la curiosità degli appassionati e degli addetti ai lavori

Dopo tre anni, si è conclusa l’avventura di Lorenzo Insigne nella MLS. L’attaccante napoletano ha infatti risolto il suo contratto in essere con il Toronto e adesso, a 34 anni, si guarda intorno, per capire come concludere la sua carriera.

Per il giocatore, c’è certamente la volontà di rimettersi in gioco e di dare ancora qualcosa al grande calcio. Un talento come lui può ancora fare la differenza e visto che si tratta di un parametro zero, diventa un colpo potenzialmente assai appetibile per i club di Serie A.

I rumours sono già iniziati nel giro di pochissime ore, l’eventualità non è affatto da scartare. E potrebbe essercene pure una più suggestiva, vale a dire quella del ritorno al Napoli. Per un curioso caso, infatti, nei dieci anni in maglia azzurra Insigne è stato partecipe di risultati importanti, ma non è mai riuscito, nonostante si sia issato fino al secondo posto come miglior marcatore della storia del club, a vincere lo scudetto. Invece, dopo il suo addio, i partenopei hanno trionfato per due volte in tre anni.

Insigne di nuovo al Napoli? L’annuncio dell’intermediario di mercato

La sua voglia di rivalsa è testimoniata dalle parole di Andrea D’Amico. Questi è l’intermediario di mercato che ha curato il suo trasferimento in Canada nel 2022, nel momento in cui aveva lasciato il Napoli per la scadenza del contratto. Intervenuto in tv, ha parlato in questi termini del futuro del giocatore, aprendo a scenari davvero molto interessanti.

“Insigne è pronto a iniziare una nuova avventura – ha spiegato ai microfoni di ‘Stile TV’ – E’ in forma, è allenato, tornerà sicuramente in Europa, ma è presto per dire dove. Le sue qualità in ogni caso sono fuori discussione. Non so dire se voglia rientrare anche nel giro della Nazionale, ma anche in un calcio che sta diventando sempre più fisico la qualità fa la differenza e lui ne ha tantissima. Il Napoli? Vincere lo scudetto in azzurro per lui sarebbe stato il massimo, ma mai dire mai“. In fondo, sappiamo che le vie del mercato sono potenzialmente infinite. E non è detto che le strade di Insigne e della squadra del suo cuore e della sua città non possano riunirsi.