De Rossi in panchina in Italia, colpo di scena e decisione presa

Daniele De Rossi continua ad essere nel mirino di un club italiano ed ora arriva un importante colpo di scena. La decisione è stata presa da questo punto di vista e si tratta di una svolta non di poco conto. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo al cospetto di un allenatore di cui si parla un gran bene sin dalle battute iniziali della sua carriera, ma fino a questo momento non ha avuto la possibilità di lavorare a lungo ad un progetto. Un progetto credibile e duraturo. Prima la breve parentesi alla SPAL, in un contesto a dir poco delicato e complicato. Poi il ritorno in quella che è casa sua, vale a dire la Roma, ma in questo caso quella che è venuta meno improvvisamente è stata la fiducia del club. Nonostante il rinnovo proposto al termine della sua prima stagione in cui ha fatto molto bene.

Ricordiamo, infatti, che era subentrato a José Mourinho, riuscendo in poco tempo a dare di nuovo una identità alla squadra giallorossa. Adesso Daniele De Rossi, ancora sotto contratto con i Friedkin, è in attesa di una nuova chance per tornare in panchina ed arriva una svolta significativa da questo punto di vista. Può, infatti, tornare in panchina in Italia e da questo punto di vista c’è una svolta non di poco conto. Il club, infatti, ha deciso e questo può cambiare il suo futuro. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

De Rossi di nuovo in panchina: la decisione è presa

E’ stato accostato a tanti club nelle ultime settimane, ma alla fine, almeno per il momento, non è stato scelto da nessuna squadra in questo incredibile valzer di panchine che c’è stato in Serie A. Da questo punto di vista, arriva una svolta importante. Stando a quanto raccontato dal Secolo XIX, infatti, la Sampdoria aveva individuato in Daniele De Rossi uno dei profili ideali a cui affidare la panchina per la prossima stagione che deve essere quella della rinascita. Ma ora arriva una svolta.

La dirigenza del club blucerchiato avrebbe stanziato un budget per la scelta del nuovo allenatore fissato a 300mila euro lordi. Troppo pochi per pensare di convincere Daniele De Rossi, che dunque vede sfumare questa nuova pista nel suo futuro in maniera anche molto dolorosa. Per calore della piazza e forza della squadra in Serie B, rappresentava forse per lui il posto ideale in cui rilanciare la propria carriera. Niente Sampdoria per lui, dunque, che resta di conseguenza in attesa di una nuova avventura.