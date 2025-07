Inzaghi irrompe nel caso Inter e rovina tutto: 20MLN a stagione

La situazione dell’Inter sta diventando sempre più complicata dopo le parole di Lautaro Martinez e ora irrompe Simone Inzaghi con il suo Al Hilal.

I nerazzurri stanno valutando la costruzione di un futuro diverso nell’immediato. La situazione non è semplice dopo l’ennesima delusione stagionale, con il Mondiale per Club che è diventato un nuovo momento di crisi generale che può portare allo smantellamento totale di tutte le certezze che erano state costruite nel corso degli ultimi anni.

Ora per l’Inter il calciomercato può diventare un toccasana per modificare tutto e ripartire da zero, almeno nelle idee e nelle convizioni: irrompe Simone Inzaghi ora vuole il suo pupillo.

Calciomercato Inter, c’è Inzaghi a cambiare i piani

Il trasferimento di Simone Inzaghi ha smosso quello che di negativo c’era di nascosto nel mondo Inter. Si è alzato un polverone enorme nelle ultime settimane che può portare la società a prendere delle decisioni forti in vista della prossima stagione.

Ora c’è da ricostruire, con l’addio dei calciatori che sentono finito il proprio percorso in nerazzurro e con l’innesto di nuovi calciatori che, invece, sono pronti a dare tutto per l’Inter.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter può perdere alcuni dei suoi calciatori più importanti in questa sessione estiva di trasferimenti: c’è Inzaghi alla finestra.

Inzaghi irrompe nei piani dell’Inter: vuole Calhanoglu

Simone Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario nei suoi inizi all’Al Hilal, con l’approccio al Mondiale per Club che ha subito fatto vedere che il lavoro che intende sviluppare in Arabia Saudita è molto importante. E per farlo ha bisogno anche di calciatori di primo livello che possano fare la differenza a livelli mondiali.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Hakan Calhanoglu ora è un obiettivo concreto dell’Al Hilal di Simone Inzaghi. Il turco ha deciso di andare via dall’Inter e si sta guardando intorno per accettare la miglior offerta.

E ora dall’Al Hilal sono pronti a ricoprirlo d’oro, anticipando il Galatasaray, offrendogli un contratto da 20 milioni di euro a stagione e soprattutto giocare ancora per Simone Inzaghi che lo renderebbe centralissimo nel suo progetto.

Calhanoglu all’Al Hilal: stipendio top e futuro nello staff

L’Al Hilal vuole convincere Hakan Calhanoglu a firmare subito. Ha il desiderio di tornare in Turchia e giocare in patria per la prima volta in carriera ma ora le carte in tavola possono cambiare da un momento all’altro.

Gli arabi sono pronti a fare sul serio con un’offerta da 20 milioni annui per tre stagioni, più un ruolo futuro nello staff tecnico: nei prossimi giorni si può arrivare alle firme.