Kean resta in Serie A, pagano la clausola: c’è anche l’annuncio

Nonostante l’interesse dell’Al-Qadsiah lo abbia tentato, Moise Kean ha deciso di intraprendere tutt’altra strada.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante italiano ha deciso di cavalcare l’hype del momento accettando l’offerta di un’altra grande società di Serie A. Al momento le parti non avrebbero ancora raggiunto un accordo totale, ma nelle prossime ore negli uffici del Viola Park dovrebbe arrivare una PEC dove verrà comunicato il pagamento della clausola rescissoria da 52 milioni di euro per liberare una volta e per tutte Moise Kean dalla Fiorentina.

A confermare questo scenario anche il recente annuncio, che difatti conferma questa versione dei fatti.

Kean rifiuta l’Al-Qadsiah e resta in Serie A

Per un momento si è veramente pensato che Moise Kean potesse sbarcare in Arabia Saudita, ma invece così non sarà. Complice il Mondiale della prossima estate, l’attaccante italiano ha scelto la soluzione migliore per il proseguo della sua carriera, anche in ottica Nazionale, visto che non ha alcuna intenzione di perdere il posto che ha riconquistato dopo diversi anni con tanto sudore e sacrificio.

Al momento, comunque, il futuro di Moise Kean non sarebbe ancora stato definito, ma la sensazione è che si tratti essere di una questione di giorni, anche perché qualcosa si starebbe finalmente cominciando a muovere. Rifiutato l’Al-Qadsiah, l’italiano avrebbe attirato l’attenzione di una grande di Serie A, pronta a pagare la sua clausola rescissoria da 52 milioni di euro per chiudere i discorsi ancor prima di aprirli, così da evitare anche l’inserimento di altre pretendenti.

Stando alle ultime notizie, dunque, la pista Napoli per Moise Kean potrebbe riscaldarsi sempre di più, come confermato anche dall’ex Cristiano Lucarelli ai microfoni di Radio FirenzeViola, dove ha ritenuto essere poco esosa per un club come quello partenopeo la clausola che la Fiorentina va pretendendo per liberarsi dell’ex Juventus ed Everton.

Con Kean si formerà la coppia d’attacco più forte della Serie A

Cristiano Lucarelli ha dunque votato per Moise Kean al Napoli. Un attaccante come l’italiano non può bruciarsi accettando l’offerta dell’Al-Qadsiah, anche perché ha dimostrato di poter e saper fare la differenza se messo nelle condizioni di poter lavorare come si deve.

E per certi aspetti Napoli potrebbe fare al caso suo, non solo a livello economico, ma anche tattico e di ambizioni. La formazione partenopea, dopo due scudetti vinti in 3 anni, punta adesso all’Europa, e con un attaccante prolifico come Kean si potrebbero anche anticipare i tempi raggiungendo in meno tempo l’obiettivo. Poi Antonio Conte in panchina potrebbe consentire all’italiano di compiere il definitivo salto di qualità in carriera, che con un attaccante come Romelu Lukaku di fianco è pressoché scontato. Staremo a vedere.