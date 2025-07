Kean ha paura di “smettere col calcio”: deciso il suo futuro

Moise Kean è uno dei nomi mercato più importanti e in voga in questa sessione estiva di trasferimenti: l’attaccante italiano ha un gran timore.

L’attaccante della Fiorentina è stato uno dei migliori dell’intera stagione scorsa, ha fatto benissimo al suo primo anno in Viola sotto la guida di Raffaele Palladino e ha attirato nuovamente l’interesse delle grandi che era un po’ svanito per lui dopo qualche anno di prestazioni non di altissimo livello. Dopo l’annata da vicecapocannoniere della Serie A, per Kean si sono aperte porte interessanti e sono arrivate offerte allettanti e ora decidere sarà complicato.

Il futuro di Kean è argomento di discussione quotidiana nei salotti del calciomercato italiano: a breve è in programma la sua decisione definitiva sulla prossima stagione.

Calciomercato, sta cambiando il futuro di Kean: le ultime

Le prestazioni di Kean e il suo exploit della scorsa stagione hanno portato le grandi squadre a pensare a lui come colpo in attacco per la prossima stagione. Ci sono state voci e colloqui, ci sono state prime offerte importanti e ora è temp di decidere il futuro e valutare bene cosa fare per evitare qualsiasi errore “fatale”.

Moise Kean vuole continuare a far bene e a far parlare di sé in maniera positiva, vuole prendersi definitivamente la Nazionale anche sotto la guida di Gennaro Gattuso e quindi si è preso del tempo per riflettere.

Secondo le ultime notizie di mercato, Moise Kean ha il timore di uscire dal calcio che conta: sta decidendo ora il suo futuro.

Offerta monstre dell’Al-Qadsiah: Kean ha una grande paura

Il futuro di Kean è argomento di discussione e può cambiare da un momento all’altro. Fino al 15 luglio è attiva la clausola rescissoria per strapparlo alla Fiorentina per 52 milioni di euro ma la Viola spera di superare indenne queste prime due settimane così da poter usare il pugno duro successivamente.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, per Moise Kean è arrivata un’offerta dall’Al-Qadsiah, club dell’Arabia Saudita che vuole portarlo immediatamente in Saudi Pro League e renderlo il prossimo centravanti di riferimento per i tifosi.

Ma Moise Kean ha il grande timore di “smettere col calcio” se dovesse andare a giocare in Arabia Saudita e quindi sta valutando. Sul piatto c’è un’offerta da 15 milioni di euro a stagione, quindi molto allettante, ma non per questo irrinunciabile.

Futuro Kean: aspetta il Manchester United

Attualmente nelle idee di Kean ci sarebbe la volontà di rifiutare l’Al-Qadsiah e attendere sviluppi in casa Manchester United. Il club inglese cambierà attaccanti, visto che Hojlund e Zirkzee non hanno fatto bene e Amorim ha messo Kean nel mirino.

In Italia Kean piace al Napoli che sta valutando nuovi innesti offensivi e prenderà presto una decisione: dunque i nodi sul futuro di Kean si stanno sciogliendo pian piano.