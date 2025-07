Milan: via libera al prestito, arriva il ‘Messi brasiliano’

I rossoneri potrebbero sfruttare la decisione del Chelsea di lasciarlo partire in prestito. E Tare potrebbe fare un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione

Il Milan è la prima squadra delle big ad essere ritornata a lavorare per preparare al meglio la prossima stagione. Naturalmente Tare continua a sondare il terreno per rinforzare la rosa. Per adesso le priorità sono ben chiare per il direttore sportivo, ma non è da escludere che il ds possa sfruttare l’occasione che è destinata ad arrivare dal Chelsea. Il club inglese, secondo le ultime informazioni, potrebbe dare il via libera alla cessione in prestito del talento.

Per il momento si tratta di una semplice ipotesi. Il Milan ha altre priorità e solo successivamente si ragionerà sulla possibilità di andare a prendere il calciatore durante il calciomercato estivo. Il giocatore ha fatto un ottimo Mondiale per Club e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Per questo motivo un tentativo Tare lo potrebbe fare sin da subito.

Calciomercato Milan: sì al prestito, nuova idea per Tare

Il Milan ragiona sulla possibilità di andare a prendere uno dei talenti a livello mondiale. In patria lo hanno paragonato a Messi e per lui bisognerà capire il campo cosa dirà. Il Chelsea non ha alcuna intenzione di confermare il giocatore in rosa e il via libera in prestito è un’occasione per molti club.

Secondo le informazioni di fichajes.net, il Bayer Leverkusen è in forcing per avere Estevao durante questo calciomercato, ma non è da escludere che il Milan possa comunque fare un tentativo. Il gioiello brasiliano si è comportato molto bene con il Palmeiras al Mondiale per Club ed ora è pronto ad una esperienza tra le big in Europa. I rossoneri per lui potrebbero essere la squadra giusta per tentare una avventura magari ricca di soddisfazione oltre che naturalmente la chance di dimostrare il suo talento.

Naturalmente per adesso non ci sono stati contatti fra le parti. Il Milan ha altre priorità di calciomercato, ma un tentativo per Estevao durante la sessione estiva lo si potrebbe fare visto che parliamo di un profilo importante oltre che di prospettiva.

Mercato Milan: tentativo con il Chelsea per Estevao?

Il nome di Estevao è destinato ad infiammare il calciomercato estivo. Il Chelsea non ha intenzione di trattenerlo e pensa ad un prestito per consentire al calciatore di giocare con continuità.

Il Milan potrebbe farci un pensiero. Sappiamo come Allegri punta molto sui giovani ed Estevao potrebbe consentirgli di fare un salto di qualità importante ai rossoneri.