‘Scambio’ con Bisseck: l’Inter beffa il Milan, prende il talento italiano

L’Inter rischia di fare piazza pulita nel calciomercato estivo: anche Yann Bisseck è sul piede di partenza, è stato fissato il prezzo.

Cristian Chivu vuole una squadra unita e un gruppo felice, pronto a dare tutto per rivivere i momenti importanti delle ultime stagioni ma con tanta serenità e voglia di stare insieme che forse è mancata negli ultimi mesi della scorsa stagione, con la sconfitta in tutte le competizioni disputate.

In casa Inter potrebbero esserci diversi addii importanti, tra cui quello di Calhanoglu e di Dumfries ma ora anche Yann Bisseck è dato per partente per iniziare un nuovo corso.

Calciomercato Inter, anche Bisseck verso l’addio: le ultime

Il futuro dell’Inter si sta scrivendo in queste settimane intense post stagione 2024-25. La situazione è molto delicata da gestire, con la dirigenza che non vuole commettere alcun errore di valutazione ma intende anche ringiovanire il gruppo e portare nuova mentalità e fame di vittoria.

Ci saranno delle cessioni importanti e verranno acquistati nuovi calciatori con tanta voglia di mettersi in mostra in nerazzurro e con uno spirito di sacrificio ben diverso rispetto a quello visto negli ultimi mesi.

Secondo le ultime notizie di mercato, Yann Bisseck è sul piede di partenza: il difensore tedesco non è più incedibile e ora si vuole fare un’operazione su larga scala con il suo addio.

Inter, via anche Bisseck: c’è un piano preciso

In casa Inter ci sono diverse mosse che sta preparando la società per poter tornare a essere competitiva ad alti livelli sin da subito. Chivu e la dirigenza hanno le idee ben chiare su come muoversi e ora si stanno attivando in maniera concreta.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha fissato il prezzo di addio di Yann Bisseck a 35 milioni di euro. Il difensore tedesco è uno dei più cercati e tra Premier League e Bundesliga potrebbe trovare una squadra pronta a fare un’offerta importante per strapparlo all’Inter.

Il piano dei nerazzurri è molto chiaro: vendere Bisseck per avere la disponibilità economica di virare su Giovanni Leoni e regalare a Cristian Chivu un difensore che conosce bene e che può costituire il futuro del calcio italiano.

Inter su Leoni: si prova l’anticipo sul Milan

L’Inter sta provando ad anticipare il Milan per Giovanni Leoni. Il difensore classe 2006 è visto come il centrale del futuro e il nome su cui puntare per i prossimi 15 anni ma per farlo c’è bisogno di cedere Bisseck a cifre importanti.

Il Parma per Leoni non scende sotto i 30 milioni di euro, quindi un investimento estremamente importante e da ponderare nel miglior modo possibile.