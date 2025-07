Comprano la giovane stella del Real: operazione da 30MLN

Nonostante un Mondiale per Club da protagonista, il Real Madrid ha deciso di privarsi della sua giovane stella.

Stando alle ultime notizie, infatti, i Blancos sarebbero in trattativa oramai avanzata per la cessione del calciatore, sul quale Xabi Alonso sembrava aver posto un veto dopo le incredibili prestazioni nel torneo degli States. La titolarità di queste settimana sembrava infatti aver regalato al club di Florentino Perez un nuovo campione, ma per averlo lasciato andare subito significa che alla fine il Real Madrid non ci puntava poi così tanto.

Stanno comprando la giovane stella del Real Madrid

Dopo un Mondiale per Club da protagonista, Gonzalo potrebbe lasciare subito il Real Madrid. Il giovane attaccante spagnolo sembrava potesse essere il futuro dei Blancos, ma alla fine così non sarà, anche per volontà, a sorpresa, di Florentino Perez.

Dopo un colloquio con Xabi Alonso si è capito che alla fine il classe 2004 avrebbe rischiato di vivere perennemente nell’ombra di Kylian Mbappé, che recuperato dal problema intestinale di queste settimane americane sarebbe tornato a fare il titolare senza troppi problemi. E quando hai a disposizione un calciatore del genere, come fai a preferirgli altro? Ed è per questo motivo che il Real Madrid potrebbe lasciare andare Gonzalo, finito nel mirino di una squadra di Premier League pronta ad affidargli le redini del proprio attacco nella prossima stagione.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, al termine di questo Mondiale per Club Gonzalo potrebbe lasciare i Blancos per diventare un nuovo calciatore del Sunderland, che tornato nella massima serie dopo anni di buio pesto, sta cercando di allestire una squadra giovane e competitiva non solo per mantenere la categoria, ma anche per comunicare a sognare qualcosa di più di una semplice “salvezza”.

Affare in dirittura d’arrivo: operazione da 30MLN

Il Sunderland sogna il colpo Gonzalo in questo calciomercato. Stando ai colleghi di Fichajes, infatti, per il ritorno in Premier League i Black Cats avrebbero messo gli occhi sul giovane attaccante classe 2004 del Real Madrid, che in questo Mondiale per Club si starebbe mettendo in mostra a suon di gol che ogni lo incoronano come capocannoniere della competizione.

Convincere i Blancos a lasciar partire Gonzalo non sarà semplice, anche perché Xabi Alonso punta tanto sulle qualità del ragazzo, a differenza invece di Florentino Perez, disposto a cedere il classe 2004 per 30 milioni di euro, cifra alla quale il Sunderland potrebbe avvicinarsi con l’inserimento di qualche bonus facilmente raggiungibile, o anche con la consueta clausola di ricompra a favore del Real Madrid. Staremo a vedere.