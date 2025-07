Pioli lo vuole alla Fiorentina: scambio con il Milan, è fatta

Sta nascendo la nuova Fiorentina di Stefano Pioli in questo calciomercato, ed il primo rinforzo potrebbe arrivare dal Milan.

Stando alle ultime notizie, infatti, il tecnico rossonero avrebbe fatto al direttore sportivo Daniele Pradè il nome di un suo pupillo, calciatore che dalle parti di Milanello ha coccolato e plasmato dal primo all’ultimo giorno, facendolo diventare il professionista che è oggi. Ripartire da un’altra squadra di Serie A potrebbe essere la soluzione migliore per questo profilo, che comunque continuerebbe a preferire altre soluzioni per il proseguo della sua carriera.

Nonostante questo, comunque, l’influenza di Stefano Pioli potrebbe avere un peso specifico importante sulla sua scelta finale, tutt’altro che scontata a questo punto.

Pioli bussa alla porta del Milan: lo vuole alla Fiorentina

Dopo l’esperienza in Arabia Saudita Stefano Pioli è pronto a ripartire dalla Serie A, più precisamente dalla Fiorentina, squadra che ha lasciato nella primavera del 2019 prima di scrivere un pezzo di storia sulla panchina del Milan. Negli scorsi anni il tecnico emiliano a più riprese ha negato la possibilità di tornare alla guida dei Viola, perché troppo legato e “ferito” dal ricordo di Davide Astori, ma la recente chiamata del presidente Commisso e del direttore sportivo Pradè lo hanno fatto tornare sui suoi passi.

Stefano Pioli sarà dunque il nuovo allenatore della Fiorentina, che nel corso di questo calciomercato cercherà di rinforzarsi in più reparti così da mettere a disposizione dell’ex Milan una squadra competitiva ma soprattutto da Champions League. E il primo passo per riuscirsi è ascoltare (ed accontentare) le richieste del tecnico emiliano, che come primo rinforzo vuole al Viola Park un suo ex calciatore ai tempi del Diavolo.

Stando ai colleghi della redazione online della Gazzetta dello Sport, infatti, Stefano Pioli vuole alla Fiorentina Ismael Bennacer, suo pupillo dichiarato che avrebbe però altri piani per il futuro. L’algerino, non convocato da Massimiliano Allegri per il raduno di domani, ha infatti dato precedenza all’Arabia Saudita, che al momento non si sarebbe però fatta avanti con nessun’offerta.

Scambio Milan-Fiorentina

La Fiorentina vuole Ismael Bennacer, ma la concorrenza agguerrita del Marsiglia e lo stipendio da 4 milioni di euro a stagione complicano decisamente i discorsi.

In questa trattativa Stefano Pioli potrebbe svolgere un ruolo fondamentale, ma non sarebbe il solo, visto che la Fiorentina potrebbe pensare addirittura ad uno scambio con il Milan, anche se forse è più giusto dire che il club rossonero valuterebbe questa soluzione. Stando alle ultime notizie, infatti, complice l’interesse per Dodo, il Diavolo potrebbe pensare di offrire il cartellino di Bennacer come contropartita nell’affare per il brasiliano, con il quale ci sarebbero stati dei contatti in queste ore per valutare la fattibilità di un’operazione che con l’algerino potrebbe concretizzarsi.