Gyokeres sblocca Retegui, ha deciso dove giocare in Italia

Il calciomercato degli attaccanti è quello che può rivelarsi il più importante perché sono tante le trattative che si possono sbloccare da un momento all’altro con anche Retegui che aspetta.

In questo momento ci sono conferme che riguardano la possibile mossa che può arrivare da un momento all’altro considerando che ci sono delle importanti notizie sul futuro di Mateo Retegui, capocannoniere nell’ultimo campionato di Serie A che può lasciare l’Atalanta e andare a firmare per una nuova squadra.

Il centravanti anche della Nazionale dell’Italia è stato tentato nelle ultime ore da parte dell’Arabia Saudita dove c’è stata la folle offerta da parte dell’Al-Qadsiah che ha provato a prendere Retegui accontentando sia l’Atalanta che il giocatore (quasi) con una grossa cifra di denaro.

Per l’Atalanta erano pronti 50 milioni di euro e per il calciatore erano pronti circa 20 milioni di euro netti a stagione per tre anni, alla fine però Retegui ha scelto di restare in Italia e ora proprio in Serie A può puntare a giocare con una nuova squadra lasciando l’Atalanta per provare una nuova avventura.

Calciomercato: si sblocca Retegui, resta in Serie A

E’ una situazione particolare di calciomercato questa dove possono essere tanti i cambi per le squadre d’Europa, perché potrebbe esserci un vero valzer di attaccanti in tutta Europa che coinvolgerebbe anche lo stesso Mateo Retegui.

Ci sono aggiornamenti che riguardano proprio la prossima destinazione di Retegui che può lasciare l’Atalanta e giocare con un altro club di Serie A nella prossima stagione. Sono diversi i grandi club che hanno messo nel mirino proprio l’ultimo capocannoniere del campionato italiano che la scorsa stagione ha concluso con 28 reti.

In queste ultime settimane potrebbe accendersi il mercato degli attaccanti e di mezzo potrebbe finirci anche Retegui. Perché l’attaccante dell’Atalanta in questo momento potrebbe seriamente valutare una nuova avventura in Italia ora che Milan e Juventus fanno sul serio.

Potrebbe essere proprio il Milan a provare ad anticipare l’acquisto di Retegui dalla Juve con l’Atalanta che chiede 50 milioni per lasciarlo partire in questa finestra di mercato.