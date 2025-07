Lascia l’Atletico senza rinnovo: il colpo low cost in Serie A

Il calciomercato in Serie A vede di fronte ai club italiani quelle che sono le possibili occasioni di calciomercato e una tra queste arriva dall’Atletico Madrid.

Perché nel percorso di rinnovamento che vive il Cholo Simeone nella sua gestione, dopo la clamorosa eliminazione al Mondiale per Club negli States, all’Atletico Madrid saranno ceduti diversi dei calciatori che sono arrivati probabilmente a fine ciclo.

E tra questi, massima attenzione a quella che diventa di fatto l’occasione di calciomercato low cost per la Serie A, in arrivo dai Colchoneros. La possibilità, svelano dalla Spagna e precisamente da Fichajes.net, arriva e nasce a causa dell’arrivo sempre più vicino – ormai pare ad un passo – di Johnny Cardoso in attacco che dà il “via libera” così alla cessione dall’Atletico Madrid.

Calciomercato Serie A: non rinnova, occasione low cost dall’Atletico

Oltre ad Alexander Sorloth, l’Atletico Madrid pensa ad un’altra cessione e questa, in un’operazione low cost, farebbe al caso dei club italiani.

Diversi tra i top club cercano una soluzione davanti e l’esperienza, oltre alla qualità e ancora gli anni che ha davanti per giocare ancora ad alti livelli, vede Angel Correa tra le possibili idee dei club italiani in attacco come hanno fatto sapere i media iberici. Il calciatore che condannò l’Inter all’eliminazione nella Champions League del 2024 potrebbe approdare in Serie A e chissà se lo farà per un top club italiano che gioca le coppe.

Perché, sulle tracce di Angel Correa, c’è anche una soluzione di una società che ha già sorpreso tutti sul calciomercato in Serie A e riguarda infatti la destinazione al Como. Il club lombardo sta valutando diverse ipotesi e una tra queste, nell’operazione a basso prezzo, vede coinvolto anche il talento argentino.

Quanto costa Correa: colpo possibile dall’Atletico Madrid

A cifre ragionevoli considerando che Angel Correa non rinnoverà con l’Atletico Madrid, il Como potrebbe piazzare il grande colpo dai Colchoneros. Il motivo quindi è legato al fatto di voler rinunciare al pagargli l’ingaggio, liberandolo per circa 5-10 milioni di euro per il costo del suo cartellino.

L’ingaggio, seppur al ribasso, non è un problema per il Como che dando un’alternativa davanti a Nico Paz, Assane Diao, Baturina e ad Alvaro Morata che pure è in chiusura, potrebbe piazzare un altro colpo da novanta dando a Cesc Fabregas un attacco da far invidia quasi anche ai top club d’Italia. Un calciomercato “da grande” che vedrà molto probabilmente il Como tra le principali antagoniste per la lotta quantomeno in Europa per la Conference.