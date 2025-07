Milan: nuovo acquisto dalla Francia, offerta ufficiale

Occhi in Francia per il Milan che ha messo nel mirino un giovane calciatore per la fascia destra. Ecco le ultimissime notizie riguardo l’offerta presentata dal club che punta a chiudere, in tempi rapidi, l’operazione di calciomercato.

La società è alla ricerca di almeno 2 terzini, uno a destra ed un altro a sinistra. Si cercano profili giovani capaci di poter fare la differenza nell’immediato. Ecco perché, dopo le voci su Brown, è uscito fuori un altro nome per la dirigenza che ha già presentato una proposta ufficiale per il calciatore.

Calciomercato Milan: colpo in difesa, chi stanno prendendo

Tare è in attesa di risposte dal calciomercato. Il dirigente albenese attende la fumata bianca per l’arrivo di Jashari a centrocampo mentre in difesa è a lavoro per chiudere un altro colpo.

Infatti, nelle ultime ore è stata presentata una proposta ufficiale da 15 milioni di euro per il terzino destro dello Strasburgo Guéla Doué.

Il giocatore, fratello di Desire del Psg, ha il contratto in scadenza a giugno 2029 con la società francese. E’ un prospetto interessante che potrebbe fare al caso di Massimiliano Allegri.

Doue Milan: nuovi aggiornamenti

Il terzino può essere l’uomo giusto per i rossoneri che intendono valorizzare Alex Jimenez e aggiungere un altro profilo giovane in quel reparto. Si cerca, quinid, l’intesa con i francesi per il calciatore che ha le qualità giuste per fare la differenza in Serie A.

Le prossime ore, quindi, saranno importanti per il club che conta di chiudere altre 2 operazioni di mercato volte a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri.