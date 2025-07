Milan, problema Vlahovic: il nuovo bomber arriva dalla Germania

A lavoro il Milan con il direttore sportivo Igli Tare che è pronto a chiudere dei nuovi affari e ci sono aggiornamenti che riguardano un nuovo attaccante pronto a sposare il progetto rossonero.

Si parla tanto della prossima mossa che il Milan può fare andando a chiudere per un nuovo attaccante e addirittura si parla di quella che è la grande occasione per convincere Dusan Vlahovic che può lasciare la Juventus e firmare in Italia con i rossoneri. Al momento però la trattativa non sembra a buon punto e per questo motivo che bisognerà adesso capire quelle che possono essere le strade alternative.

In questo momento il Milan vuole prendere un nuovo attaccante e tra i vari nomi in lista di Tare spunta quello di un vero bomber che può arrivare dalla Germania per mettersi a disposizione di Allegri.

Non vola per niente basso il Milan che, nonostante non parteciperà alle Coppe Europee il prossimo anno, sta valutando diverse possibilità in vista della prossima stagione e del futuro. Perché questa sessione di mercato estiva può davvero dare al club rossonero la svolta per andare a perfezionare la rosa con una piccola rivoluzione e ad aiutare Tare sono le cessioni.

Calciomercato Milan, nuovo colpo in attacco: niente Vlahovic

Ci sono aggiornamenti in merito a quella che sarebbe una scelta davvero importante che può fare il Milan che tenta Vlahovic, ma non è vicino alla chiusura per una questione economica. Ecco che allora i rossoneri puntano su un altro obiettivo di grande spessore.

Il Milan mette nel mirino Victor Boniface del Bayer Leverkusen per l’attacco. Il noto attaccante nigeriano di 24 anni, dopo diverse stagioni sopra i 20 gol, lo scorso anno ha avuto dei problemi fisici che hanno condizionato la sua annata, ma mostrando di essere sempre di un livello alto.

Adesso arrivano novità riguardo quella che può essere quindi la mossa del Milan perché, secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri puntano proprio su Boniface. Oggi il Bayer Leverkusen valuta il calciatore circa 30 milioni di euro e può essere una grande occasione.

Il Milan può prendere Boniface per l’attacco e ci sarebbero meno problemi per chiudere l’affare vistele condizioni economiche favorevoli rispetto all’affare Vlahovic.