Vlahovic pronto a firmare: la Juve lo regala in Italia

Svolta di calciomercato che riguarda il futuro di Dusan Vlahovic pronto a lasciare la Juventus e continuare a giocare in Italia con un altro club.

Sorpresa in questa sessione di mercato perché mai la Juve anni fa, dopo aver speso circa 90 milioni di euro, si aspettava di dover ‘regalare’ Vlahovic ad una diretta concorrente nel campionato italiano. Adesso ci sono degli aggiornamenti che riguardano quella che può essere la vera svolta di mercato che porterebbe l’attaccante serbo a firmare con una nuova squadra stesso in Italia.

Perché l’interesse per Dusan Vlahovic è forte in tutto il mondo, in questi mesi sono arrivate offerte per lui anche dalla MLS, dall’Arabia Saudita e dalla Turchia, ma il giocatore alla giovane età di 25 anni ha ancora voglia di restare nel calcio che conta e giocare in uno dei principali 5 campionati d’Europa.

Ci sono ora aggiornamenti molto importanti che riguardano la firma che può arrivare di Dusan Vlahovic con una nuova squadra di Serie A. Pare che tra l’interesse generale che si è venuto a creare adesso il giocatore può seriamente valutare di restare ancora nel campionato italiano e provare a riscattarsi in una nuova squadra dopo anni difficili con la Juventus.

Calciomercato Juventus: si sblocca Vlahovic, lo regalano

Adesso può arrivare la vera svolta di mercato sul futuro di Vlahovic che può lasciare la Juventus subito e firmare con un nuovo club. In Italia il calciatore da tempo è finito nel mirino di squadre come Inter, Milan e Napoli, ma adesso ci sono aggiornamenti molto importanti che lo riguardano.

Dall’estero nessun club sembra disposto ad accontentare Vlahovic pagando i 12 milioni di euro richiesti di stipendio, per questo motivo che adesso può arrivare in Italia una grande possibilità di accordo tra le parti.

La Juventus potrebbe ritrovarsi spalle al muro come scrive La Gazzetta dello Sport, perché il contratto di Vlahovic scade nel 2026 e questo obbliga i bianconeri a trovare una soluzione immediata per non perderlo a zero tra qualche mese.

Ecco che allora può esserci una vera svolta con il Milan che vuole prendere Vlahovic e lui è pronto a dire sì ad Allegri. Arrivano conferme riguardo al fatto che la Juve può accettare di pagare una parte di stipendio a Vlahovic pur di farlo giocare per il Milan ed evitare di perderlo a zero.