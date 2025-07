Affare low cost per l’Inter: lo manda Mourinho

I nerazzurri potrebbero chiudere una operazione importante in fase difensiva. Mourinho è pronto a dare il via libera alla cessione del giocatore

Un difensore di esperienza per Chivu. Sembra essere questa l’ultima idea di calciomercato dell’Inter. Secondo le informazioni di Transferfeed, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino una vecchia conoscenza del nostro campionato. Un profilo che non si sposa alla perfezione con l’idea di Oaktree, ma la proprietà americana potrebbe comunque dare il via libera a questa operazione per cercare di consentire al tecnico di avere un calciatore di esperienza.

Il Fenerbahce non ha alcuna intenzione di trattenerlo in rosa. Il giocatore viene da un lungo e brutto infortunio, ma ormai il problema fisico fa parte del passato. Diverse squadre lo hanno messo nel mirino per questo calciomercato e anche l’Inter potrebbe farci un pensiero per andare a rinforzare il reparto difensivo. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e suggestioni e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Calciomercato Inter: nome nuovo per la difesa, i dettagli

L’Inter potrebbe puntare su un nome di esperienza in difesa. Per il momento si tratta di una semplice idea non facile da concretizzare vista la linea dura da parte di Oaktree. Ma non è da escludere che la stessa proprietà possa fare una sorta di eccezione per consentire a Chivu di avere un profilo che conosce molto bene il nostro campionato.

Il profilo che sarebbe finito nel mirino dell’Inter è quello di Rodrigo Becao. L’ex Udinese arriva da un brutto infortunio e in questo calciomercato potrebbe cambiare squadra. Il Fenerbahce non ha alcuna intenzione di trattenerlo e con una offerta intorno ai 5-6 milioni si potrebbe avere il via libera. Parliamo di un calciatore che conosce molto bene il nostro campionato e rappresenta un nome di esperienza anche se non più giovanissimo. E questo cozza un po’ con la linea decisa da Oaktree.

Naturalmente la proprietà americana potrebbe decidere di fare una eccezione e dare il via libera all’operazione Rodrigo Becao. L’Inter ci pensa e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Ma l’ex Udinese rappresenta una soluzione importante di calciomercato per il club nerazzurro.

